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銀行提撥準備 獲利普遍下滑

財經新聞組／綜合報導
華爾街銀行業最新財報的共同特點：提撥準備金使獲利下滑。（路透）
華爾街銀行業最新財報的共同特點：提撥準備金使獲利下滑。（路透）

華爾街幾家最大銀行的第3季獲利下滑，因為它們為疲軟的經濟預做準備，而投資銀行業務則因交易枯竭而受到重創。

摩根大通、摩根史坦利、花旗集團和富國銀行14日公布的財報顯示，在動盪的市場扼殺了投資銀行活動，以及業者預留更多未雨綢繆的資金以彌補拖欠還款的借款人損失後，淨利普遍下滑。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示，「我們面臨著巨大的逆風」，包括高燒不退的通膨、全球利率上升、量化緊縮的不確定影響、烏克蘭戰爭以及石油供應和價格的脆弱狀態。

他在財報聲明中指出，「雖然我們做最好的打算，但我們始終保持警惕，並為最壞的結果做好準備。」

戴蒙在電話會議上表示美國消費者依然強勁，且他不預測經濟會出現衰退，但「的確有很多不利因素」。

摩根大通第3季獲利下降17%至97.4億元，降幅低於預期。

其他銀行的獲利也同步下滑。摩根士丹利減少30%至24.9億元。富國銀行下跌31%至35.3億元。花旗下降25%至35億元。

銀行提撥更多資金，為潛在經濟放緩帶來的衝擊預做準備。摩根大通預留了8.08億元的準備金，花旗增提3.7億元的準備金，富國銀行增提了3.85億元的信貸損失準備金。

摩根士丹利董事長兼CEO戈爾曼(James Gorman)表示，該公司的業績「在不確定和困難的環境中仍具有韌性和平衡」。

摩根士丹利投資銀行業務收入減少逾半至12.3億美元，該行的諮詢、股票和固定收益部門均出現下滑。

企業對兼併、收購和IPO的興趣枯竭，尤其對投資銀行業務強勁的銀行造成打擊。由於債務成本上升迫使企業延後大規模收購，全球併購在第3季出現下滑，美國的交易量暴跌近63%。

瑞士信貸分析師卡茲克(Susan Roth Katzke)在報告中寫道：「摩根大通從營收到獲利都表現良好。」「至少同樣重要的是它做好應對宏觀經濟轉變的準備，這才是真正的焦點。」

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