經濟不確定時期展現平價價值 IKEA銷售創新高

宜家家居（IKEA）去年度全年銷售創新高。（路透）

儘管面臨全球供應鏈 干擾與成本快速上升等困境，瑞典 宜家家居（IKEA）去年度全年銷售仍創新高，凸顯這個瑞典平價家具品牌在經濟不確定時期的吸引力。

IKEA母公司Inter IKEA控股公司表示，在8月底止的過去一年內，銷售額比一年前成長6.5%至446億歐元（433億美元），「通膨與供應鏈問題影響2022年度銷售，導致成本與價格同步上漲，這代表銷售額提高，但銷售量卻未跟上」。Inter IKEA擁有IKEA品牌，開發其產品並管理供應鏈，商店由加盟商單獨經營。

Inter IKEA說，在這段期間，共約8.22億人次造訪IKEA商場，年增6%。

Inter IKEA執行長Abrahamsson Ring說，住家現在有更多功能，也比以往解決了更多問題，意味著人們需要以可負擔的價格，進行家庭裝修與解決方案，但IKEA也須因應世界經濟的龐大混亂局面。

Abrahamsson Ring說，俄羅斯2月入侵烏克蘭 之後，IKEA關閉了在俄國的17家門市，損失約2%的收入，而亞洲（特別是中國）等地的新冠防疫封控已擾亂生產排程，使其更加頭痛，塞港問題也導致海運費用更昂貴且更不可靠。

他說，IKEA在8月底止過去一年的成本上揚了6%~8%，並以調漲部分成本的價格，暫停執行以約10億歐元提高品牌辨識度的支出計畫。

IKEA也正在重新設計一些產品，以「用更少資源做更多事」的方式對抗物價通膨，並更加直接掌控供應鏈，例如塑膠生產等，以控制成本、確保供應可信度。Inter IKEA並未揭露成本增加對獲利的衝擊，該公司預料將在稍後公布更完整的財務資訊。