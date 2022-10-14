我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

生活支出大增 25%延後退休

財經新聞組／綜合報導

退休通常是美國夢的最後一章。但越來越多的人發現「黃金歲月」的夢想正在迅速變成童話。

American Advisors Group的一項調查發現，如今超過三分之一的美國人還沒準備好或不確定是否該退休。根據貝萊德的一項研究，近三分之一的老年人表示，他們若非繼續工作到70歲，就是永不退休。

加州大學伯克萊分校勞工中心退休保障項目主任李伊(Nari Rhee)說，「美國肯定正面臨退休危機。」「如果對此不採取任何行動，那麼幾年後，你將最終遇到更多貧困和依賴公共服務的老年人。」

新冠疫情、歐洲戰爭、央升息以及對經濟衰退的擔憂，都導致市場出現嚴重動盪，從而耗盡了退休儲蓄。但通貨膨脹正迅速成為最具破壞性的力量。

李伊說，「如果你已經退休並且擁有固定收入，那麼通貨膨脹真的非常非常痛苦。」「我們已經擺脫了數十年史上的低利率通膨，突然之間通膨率暴升，尤其是在對人們很重要的事情上，比如食物和燃料。」

根據BMO Harris Bank的調查，2年前的退休帳戶中的100萬元在經過通貨膨脹調整後價值減少了約12萬元，而現在，在這種財務背景下，四分之一的美國人表示，由於消費成本上升，他們預計將延後退休。

退休 通貨膨脹 加州大學

上一則

財經簡訊

下一則

台幣匯率逼近32元 創5年9個月新低

延伸閱讀

新美國夢--ADU

新美國夢--ADU
貝萊德CEO芬克：看到通膨開始緩解的跡象

貝萊德CEO芬克：看到通膨開始緩解的跡象
全球五利空 重現2007焦慮

全球五利空 重現2007焦慮
漸凍人新藥1年要15.8萬 廠商：預期醫療保險會給付

漸凍人新藥1年要15.8萬 廠商：預期醫療保險會給付

熱門新聞

美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元