生活支出大增 25%延後退休

退休 通常是美國夢的最後一章。但越來越多的人發現「黃金歲月」的夢想正在迅速變成童話。

American Advisors Group的一項調查發現，如今超過三分之一的美國人還沒準備好或不確定是否該退休。根據貝萊德的一項研究，近三分之一的老年人表示，他們若非繼續工作到70歲，就是永不退休。

加州大學 伯克萊分校勞工中心退休保障項目主任李伊(Nari Rhee)說，「美國肯定正面臨退休危機。」「如果對此不採取任何行動，那麼幾年後，你將最終遇到更多貧困和依賴公共服務的老年人。」

新冠疫情、歐洲戰爭、央升息以及對經濟衰退的擔憂，都導致市場出現嚴重動盪，從而耗盡了退休儲蓄。但通貨膨脹 正迅速成為最具破壞性的力量。

李伊說，「如果你已經退休並且擁有固定收入，那麼通貨膨脹真的非常非常痛苦。」「我們已經擺脫了數十年史上的低利率通膨，突然之間通膨率暴升，尤其是在對人們很重要的事情上，比如食物和燃料。」

根據BMO Harris Bank的調查，2年前的退休帳戶中的100萬元在經過通貨膨脹調整後價值減少了約12萬元，而現在，在這種財務背景下，四分之一的美國人表示，由於消費成本上升，他們預計將延後退休。