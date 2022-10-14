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9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

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財經簡訊

財經新聞組／整理

達美航空估第4季續獲利

隨著休閒和商務旅遊持續復甦，達美航空預計第4季將再次獲利，預計每股獲利為1至1.25元，營收將較2019年同期成 5%至9%。第3季淨利6.95億元，合每股1.08元，創紀錄的營收接近140億元，這是夏季旅遊激增加上和高票價的結果。

Walgreens上季業績勝預期

Walgreens Boots Alliance第4財季銷售和獲利超過預期，這家連鎖藥店正加速轉型成更專注於醫療保健的公司。預計下個財年全年調整後每股獲利為4.45元至4.65元，與華爾街預期大致相符。調整後每股獲利80分，高於預期的77分；營收324.5億元，高於預期的320.9億元。

貝萊德獲利降幅小於預期

貝萊德上季獲利降幅小於預期，因對ETF和其他低風險產品的強勁需求緩解了全球市場暴跌對手續費收入的衝擊。管理資產(AUM)在第3季同比下降16%至7.96兆元，原因是美元走強也強化了抑制歐洲和亞洲主要市場的投資價值。淨利從一年前16.8億元或每股10.89元降至14億元或每股9.25元。

達美樂營收佳 同店銷售成長

達美樂比薩上季營收超過華爾街預期，但其獲利低於預期。該公司美國同店銷售額成長2%。新冠疫情初期，達美樂一直在努力滿足更高的居家外送需求。該公司在第3季結束後，將以4110萬元價格將亞利桑納州和猶他州的114家直營店出售給其加盟商，並在第4季列入收益。

首申失業金22.8萬 6周新高

勞工部發布統計，截至10月8日當周經調整後初領失業金人數22.8萬人，高於預期的22.5萬人，為6周新高；4周移動平均值21.15萬人。有一周時間落差的持續申領失業金人數136.8萬人，較上周修正後的136.5萬人增加3000人，高於預期的136.5萬人；4周移動平均值136.37萬人。

Netflix廣告版訂閱月費6.99元

Netflix全新廣告版訂閱方案每月收費6.99元，自11月3日起推出。「基本廣告版」方案將包括平均每小時4到5分鐘的廣告，並且不得下載電影和影集。由於授權限制，少數影集和電影可能無法收視。廣告長度為15或30秒，將在節目之前和期間播放。業者可阻止廣告出現在令人討厭或不合適的內容上。

營收 失業金 華爾街

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業績不如預期 要怪強勢美元

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