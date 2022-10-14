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業績不如預期 要怪強勢美元

財經新聞組／綜合報導

因Fed維持強硬鷹派立場，美元至少將在中期內繼續走強。雖然這可能有利於大型股表現，但也將對企業業績產生影響。

根據高盛的數據，美國企業約30%的營收來自海外，「強勢美元」可能會取代「供應鏈問題」，成為美國企業業績未能達到普遍預期的首要因素。

高盛股票策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中指出，從歷史上看，美元走強時通常銷售業績都不會優於預期。他表示：「與2021年第3季相比，貿易加權美元上漲了9%，這對海外銷售額的轉化構成不利影響。」「外匯市場的變化意味著，在公布第3季業績的時候，大多數企業將毫無疑問地強調在固定匯率基礎上的業績表現。」

他補充表示：「美元走強與企業營收之間的隱含關係顯示，史坦普500指數成分股公司中第3季超過預期的公司將減少，而在第1季和第2季分別有49%和45%的公司業績超出預期。」

花旗集團也表示，美元走強往往會在未來進一步打擊每股獲利。花旗股票策略師克容奈特(Scott Chronert)表示：「長期相關性暗示，美元升值對獲利有3-6個月的落後影響。」「過去一年貿易加權美元上揚了11%，這可能會使2023年初的史指的每股獲利下降15-20元。我們的預測是215元，低於普遍預期的239元。」

Oppenheimer策略師史托茲福斯(Johns Stoltzfus)表示：「強勢美元可能是把雙刃劍。在消費需求強勁之際，美元走強降低了進口消費品的成本，從而有助於降低美國國內的通膨。」「但美元走強也可能造成不利影響，使美國產品和服務在海外的競爭力下降，並對美國跨國企業的獲利產生負面影響。」

他補充指出：「對於希望將投資組合分散到海外市場的投資人來說，美元走強提供了『低接』海外資產部位的機會。」

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