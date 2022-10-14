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通膨加速 Fed升息4碼有可能

財經新聞組／綜合報導
Fed在11月初會議中肯定將升息3碼，但4碼也有可能。（歐新社）
Fed在11月初會議中肯定將升息3碼，但4碼也有可能。（歐新社）

Fed預計將在3周後再次大幅升息，並在今年底和明年初進一步升息，最新的一份經濟數據顯示，即使今年以來貨幣政策收緊步伐處於歷史高位，但上個月通膨仍頑固不化。

在通膨報告發布之前，美國利率期貨交易員幾乎已經篤定Fed會在11月1-2日會議結束時連續第4次升息3碼( 75個基點)。

他們13日還開始定價下個月升息1個百分點的可能性約為十分之一。預計到年底時，Fed的政策利率將在4.5%-4.75%之間，高於目前的3%-3.25%，並在明年3月達到4.75%-5%的區間。

升息預期飛躍主受美國勞工部發表報告顯示9月通膨壓力加速。消費者物價指數(CPI)年增8.2%，低於6月的峰值9.1%。核心CPI繼續平穩上漲0.6%，與上月持平。核心CPI剔除高波動性的食品和能源價格進行衡量。

以租金而非房價為主的住房成本上升仍然是最大問題，因為它占CPI成本近三分之一。9月住房成本成長0.7%，同比成長6.6%。在疫情之前，住房成本年增率往往徘徊在2%到4%之間。

9月CPI上升的另一個因素是食品成本，上漲0.8%，與8月漲幅相同。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在9月升息後的新聞發布會上表示，隨著升息，Fed原本預計通膨將比實際下降得更快，「但數據告訴我們，我們需要繼續升息下去。」

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)在通膨報告發布前表示：「我們的政策並沒有真正發揮其該有的作用。」

Fed上月暗示將繼續升息到明年，然後至少在2023年底之前保持利率不變，從而再次震動了市場。

自上次會議以來，許多政策制訂者都在公開場合強調，在看到通膨取得明顯下降之前，他們不會放慢升息步伐。通膨正以40年來最快速度侵蝕美國人的購買力。

升息 利率 勞工部

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