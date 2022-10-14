我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

打造超市王國 Kroger、Albertsons談合併

編譯周芳苑／綜合報導

知情人士透露，連鎖超市業者克羅格(Kroger) 正與規模較小的競爭對手艾伯森(Albertsons) 洽談合併，整合全美兩大業者打造超級大的超市巨頭，如無意外、合併協議最快本周內宣布。

一旦敲定，全新的超市王國將應運而生，經營數千家商店，並成為全美最大雇主之一，擁有數十萬名工人。

但值此食品價格飆漲之際，大型超市整併可能面臨反壟斷深度審查，尤其這兩大超市業者在好幾州重疊設點，包括南加、德州和芝加哥。知情人士稱，這兩家公司打算撤除重疊據點，以利合併案批准。

克羅格、艾伯森市值各約330億元、140億元。在《彭博》日率先揭露可能合併的消息後，艾伯森股價上漲、克羅格下跌。

兩大超市一旦合併，將因規模變大而節省採購成本，與沃爾瑪(Walmart)等大零售商競爭時握有更大籌碼。

拜登政府執政期間，反壟斷執法者頻頻挑戰企業合併，認為大公司合併將握有太多權力進而破壞競爭生態；現任政府上台前，食品業大型整併已被阻止，食品服務分銷商Sysco與US Foods曾擬議合併，2015年被迫喊停。

克羅格在全美經營2700多家店面，包括Fred Meyer和Ralph's等地區性連鎖店，2021年銷售額1379億元；艾伯森在全美經營近2300家超市，包括Safeway和Vons連鎖店，2021年銷售額719億元。

艾伯森2020年上市，疫情期間因家用食品消費增加而受益，但股價一年來持平。

私募股權公司Cerberus Capital Management於2006年投資艾伯森，2015年將艾伯森與Safeway合併，但未能讓合併公司股票上市，三年後試圖藉由與Rite Aid合併後上市，又因投資者反對而放棄。

克羅格曾收購餐具業者Home Chef、奶酪公司Murray's Cheese和雜貨連鎖店Harris Teeter ；艾伯森2017年收購餐具公司Plated。

投資 股價 拜登

上一則

市場壓力大 英減稅計畫傳將轉彎

下一則

通膨加速 Fed升息4碼有可能

延伸閱讀

通膨居高不下 柴米油鹽和這些事都有省錢訣竅

通膨居高不下 柴米油鹽和這些事都有省錢訣竅
通膨居高不下 省錢7訣竅

通膨居高不下 省錢7訣竅
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
美企獲利成長預估劇降 考驗股市韌性

美企獲利成長預估劇降 考驗股市韌性

熱門新聞

美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元