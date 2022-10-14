打造超市王國 Kroger、Albertsons談合併

知情人士透露，連鎖超市業者克羅格(Kroger) 正與規模較小的競爭對手艾伯森(Albertsons) 洽談合併，整合全美兩大業者打造超級大的超市巨頭，如無意外、合併協議最快本周內宣布。

一旦敲定，全新的超市王國將應運而生，經營數千家商店，並成為全美最大雇主之一，擁有數十萬名工人。

但值此食品價格飆漲之際，大型超市整併可能面臨反壟斷深度審查，尤其這兩大超市業者在好幾州重疊設點，包括南加、德州和芝加哥。知情人士稱，這兩家公司打算撤除重疊據點，以利合併案批准。

克羅格、艾伯森市值各約330億元、140億元。在《彭博》日率先揭露可能合併的消息後，艾伯森股價 上漲、克羅格下跌。

兩大超市一旦合併，將因規模變大而節省採購成本，與沃爾瑪(Walmart)等大零售商競爭時握有更大籌碼。

拜登 政府執政期間，反壟斷執法者頻頻挑戰企業合併，認為大公司合併將握有太多權力進而破壞競爭生態；現任政府上台前，食品業大型整併已被阻止，食品服務分銷商Sysco與US Foods曾擬議合併，2015年被迫喊停。

克羅格在全美經營2700多家店面，包括Fred Meyer和Ralph's等地區性連鎖店，2021年銷售額1379億元；艾伯森在全美經營近2300家超市，包括Safeway和Vons連鎖店，2021年銷售額719億元。

艾伯森2020年上市，疫情期間因家用食品消費增加而受益，但股價一年來持平。

私募股權公司Cerberus Capital Management於2006年投資 艾伯森，2015年將艾伯森與Safeway合併，但未能讓合併公司股票上市，三年後試圖藉由與Rite Aid合併後上市，又因投資者反對而放棄。

克羅格曾收購餐具業者Home Chef、奶酪公司Murray's Cheese和雜貨連鎖店Harris Teeter ；艾伯森2017年收購餐具公司Plated。