這家美國潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

連鎖速食業者Subway說，更改菜單的策略已收到成效，帶動門市銷售額水漲船高。

CNN報導，這家未上市公司12日罕見地宣布，第3季的同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也締造新猷，這是拜一些新的變動所賜，例如在菜單上增添新的潛艇堡和湯品、以及整修店面。這次修改菜單號稱是該公司開業近60年來成本最高的一次。

Subway把近期的成功歸功於新的「Subway系列」菜單，這項精簡後的菜單，加快了服務速度，也增加了數位訂單的數量。北美Subway總裁海恩斯聲明說：「該菜單發表後，引發了顧客和加盟主的正面回響，顯示我們的轉型策略奏效。」

「Subway系列」菜單是更有條理的菜單，分成起司牛肉、義式、雞肉、總匯等四大類，每個分類底下再涵蓋了三種潛艇堡，共有12款新的潛艇堡，有些品項是以新名稱取代舊品項，再略作修改。

這是Subway自2021年7月以來所做出的最大變動，聚焦於食材和應用程式（App ）升級。

Subway 也說，9月營收 比去年同期勁增近11%，凸顯曾因顧客改投對手懷抱、而苦於銷售和門市數下滑的Subway已走出陰影。

市研業者Technomic資料顯示，Subway美國店面的銷售近年來不斷下滑；總銷售額在2013年攀抵123億美元，是15年來最好的一年，到了2021年銷售降至94億美元。根據Subway官網資料，店面數量也連續五年下滑，至2萬746家。