華爾街「恐慌指數」閃現警訊 美股恐陷更深熊市

「恐慌指數」VIX指數與史坦普500指數之間的相關性似乎已被打破，且正處於「黃金交叉」的邊緣，根據過往經驗，「黃金交叉」通常出現在股市崩跌之前。（歐新社）

俗稱「恐慌指數 」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）今年已吸引市場分析師的關注，因為華爾街VIX指數與史坦普500 指數之間的關鍵相關性似乎已斷裂。

MarketWatch報導，在通常情況下，VIX和史坦普500指數本身呈現反向的相關性。VIX基於史坦普500指數選擇權，是衡量股市波動性預期的一項常用指標。照理說，當史坦普500指數跌至多年低點時，VIX指數會攀抵新高，但這種關聯性今年已被打破，史坦普500指數本周以2020年9月以來的最低價收盤時，VIX指數並未突破6月高點。

這不是唯一引起市場策略師關注的現象。VIX指數正處於「黃金交叉」的邊緣，「黃金交叉」是股市技術分析專業術語，是指某項資產、匯率 或指數的50日移動均線高於200日均線。根據過往經驗，這種現象通常出現在股市崩跌之前。

Sevens Report共同編輯、密切觀測VIX指數的策略師Tyler Richey說，2008年9月曾出現「黃金交叉」，隨後雷曼兄弟破產導致股市劇烈震盪。他說：「以史為鑒，這是個情況可能即將變糟的臨界點。」

VIX最近一次出現「黃金交叉」是在2021年12月，在一個多月後，史坦普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數都觸及周期頂點。截11日收盤，VIX指數的50日移動均線為25.76，略低於200日移動均線為25.86。

Fairlead Strategies股市策略師Katie Stockton認為，VIX的最新技術訊號會使投資人不安。不過她通常不關注「黃金交叉」訊號，因為VIX屬於「震盪」指標，而非「趨勢」指標。