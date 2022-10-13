我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

無證客危機 紐約市長提社區廣設收容站

華爾街「恐慌指數」閃現警訊 美股恐陷更深熊市

編譯王巧文／綜合外電
「恐慌指數」VIX指數與史坦普500指數之間的相關性似乎已被打破，且正處於「黃金交叉」的邊緣，根據過往經驗，「黃金交叉」通常出現在股市崩跌之前。（歐新社）
「恐慌指數」VIX指數與史坦普500指數之間的相關性似乎已被打破，且正處於「黃金交叉」的邊緣，根據過往經驗，「黃金交叉」通常出現在股市崩跌之前。（歐新社）

俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）今年已吸引市場分析師的關注，因為華爾街VIX指數與史坦普500指數之間的關鍵相關性似乎已斷裂。

MarketWatch報導，在通常情況下，VIX和史坦普500指數本身呈現反向的相關性。VIX基於史坦普500指數選擇權，是衡量股市波動性預期的一項常用指標。照理說，當史坦普500指數跌至多年低點時，VIX指數會攀抵新高，但這種關聯性今年已被打破，史坦普500指數本周以2020年9月以來的最低價收盤時，VIX指數並未突破6月高點。

這不是唯一引起市場策略師關注的現象。VIX指數正處於「黃金交叉」的邊緣，「黃金交叉」是股市技術分析專業術語，是指某項資產、匯率或指數的50日移動均線高於200日均線。根據過往經驗，這種現象通常出現在股市崩跌之前。

Sevens Report共同編輯、密切觀測VIX指數的策略師Tyler Richey說，2008年9月曾出現「黃金交叉」，隨後雷曼兄弟破產導致股市劇烈震盪。他說：「以史為鑒，這是個情況可能即將變糟的臨界點。」

VIX最近一次出現「黃金交叉」是在2021年12月，在一個多月後，史坦普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數都觸及周期頂點。截11日收盤，VIX指數的50日移動均線為25.76，略低於200日移動均線為25.86。

Fairlead Strategies股市策略師Katie Stockton認為，VIX的最新技術訊號會使投資人不安。不過她通常不關注「黃金交叉」訊號，因為VIX屬於「震盪」指標，而非「趨勢」指標。

指數 史坦普500 匯率

上一則

PC寒冬 英特爾傳裁員千人

下一則

這家美國潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

延伸閱讀

小型股撐得住 反彈即將到來

小型股撐得住 反彈即將到來
史指連跌6日 觸近2年新低

史指連跌6日 觸近2年新低
Fed會議紀錄：利率會更高更久

Fed會議紀錄：利率會更高更久
第3季財報季利空罩頂美股難漲 蘋果業績最為舉足輕重

第3季財報季利空罩頂美股難漲 蘋果業績最為舉足輕重

熱門新聞

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52
美股四大指數7日開低走低，道瓊工業指數下跌400點，投資人正在消化剛出爐的美國非農就業報告。 路透

美道瓊早盤大跌400點 就業穩健無礙Fed鷹調

2022-10-07 10:04

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好
秋葉看到飽 全美10條最佳賞楓公路之旅

秋葉看到飽 全美10條最佳賞楓公路之旅