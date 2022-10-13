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「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

財經簡訊

財經新聞組／整理

百事業績佳 調升全年財測

百事公司第3季獲利和營收都超出分析師預期，因此宣布調升全年財測。該公司調整後每股獲利1.97元，高於預期的1.84元；營收219.7億元，高於預期的208.4億元。該公司將2022年有機營收成長預測從10%調升至12%，並將核心固定貨幣每股獲利成長預測從8%調升至10%。

利率再升 壓縮房貸申請量

隨著利率攀升，上周房貸需求再次下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降2%，主因利率飆升。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.75%上升至6.81%。購屋房貸申請本周下降2%，較一年前下降39%。

通膨未消 PPI升幅超過預期

勞工統計局發布報告，雖然Fed努力控制通膨，但9月份批發物價漲幅超過預期。生產者物價指數(PPI)是衡量美國企業從生產的商品和服務中獲得的價格，當月上漲0.4%，高於《道瓊》估計的上漲0.2%。按年月計算，PPI上漲8.5%，較8月的8.7%略有放緩。核心PPI年增5.6%，與上月持平。

達美與星巴克會員計畫互惠

達美航空和星巴克將它們彼此的會員方案聯繫起來，以擴大其獎勵計畫吸引力並促進銷售。自12日開始，達美航空「飛凡里程常客計劃」會員在聯結帳戶後，在星巴克每消費1元即可賺取1英里里程，並在搭乘達美航空航班當日，在參與活動的星巴克門市購物可獲星巴克獎勵的雙倍「星星」。

聯合航空擴大明夏洲際航班

聯合航空計畫再次大幅增加跨大西洋飛行的班表，看好消費者在暫停數年後將繼續為國際旅遊買單。明年夏天將飛往歐洲、非洲、印度和中東的37個城市，航班總數超過其他美國航空業者的總和。它還將重新恢復舊有航線，包括從新澤西紐瓦克自由國際機場至斯德哥爾摩的波音757直飛航班。

Stellantis在印設軟體中心

汽車製造商Stellantis在印度班加羅爾開設一個新的軟體中心，專注於駕駛座和駕駛人輔助技術。目標是到2030年經由其軟體戰略產生200億歐元（194億美元）的額外年收入。該中心最終將雇用約500名員工，將開發用於自動駕駛的人工智慧(AI)和駕駛輔助(ADAS)技術。

星巴克 利率 營收

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