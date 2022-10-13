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小型股撐得住 反彈即將到來

財經新聞組／綜合報導

截至10月11日，2022年美股已經歷195個交易日。根據統計，今年至今史坦普500指數下跌24.7%，為1928年經濟大蕭條以來的第六差表現。2008年金融危機時，史指跌幅達32.9%。

展望2022年剩下不多的交易日，歷史統計顯示，上漲的機率偏高，且次年回報率也會比較高，像1932年史指反彈幅度就達到44.1%。

但究竟何時反彈？仍是很多投資人心裡的最大困惑。

Oppenheimer分析師沃德(Ari Wald)最近發布報告表示，新一輪反彈可能即將到來。

Fed在9月再次升息75個基點，堅持抑制通膨，這樣的強硬態度導致美股9月急劇下跌，史指在9月底創下收盤新低。

但沃德表示，這種影響並沒有出現在小型股中，這也可能是新一輪反彈即將到來的訊號，「「有些跡象顯示，較長期的市場底部正在形成，最值得注意的一點希望是，代表小型股的羅素2000指數在過去一段時間裡守住了6月低點。」

他指出，在史指遭到拋售情況下，小型股仍具韌性。這種韌性代表市場的廣度正在改善，至少在較低市值的股票裡是這樣，「這基本上與市場觸頂的情況幾乎相反。正常情況下，在市場見頂時，史指會達到區間高點，而小型股會達到區間低點。」

但他也表示，綜合來看，美股目前還沒有走出困境。「但我的確認為長期投資人的機會正在形成。」

摩根大通分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)之前表達對美股的堅定信心。他認為今年至今企業業績表現優於預期，並可能持續到年底。此外，投資人的低部位和對長期通膨預期的緩和應該有助於提振股價。他還補充指出，跡象顯示分析師對企業獲利的修正可能已見底。

事實上，企業獲利修正已被大幅調降。6月底時華爾街預計史指成份股第3季獲利將成長9.8%。如今預期僅有3.5%。（財經新聞組）

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