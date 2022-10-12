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美國歷史最悠久銀行 竟帶頭推出加密幣託管服務

編譯易起宇／綜合外電
紐約梅隆銀行11日宣布推出加密幣託管服務，成為首家同時提供此服務和傳統投資的美國大型銀行。 （路透）
紐約梅隆銀行11日宣布推出加密幣託管服務，成為首家同時提供此服務和傳統投資的美國大型銀行。 （路透）

美國歷史最悠久的紐約梅隆銀行（BNY Mellon）11日推出加密貨幣託管服務，成為首家在同一平台從事數位資產保管與傳統投資的美國大銀行，也為加密貨幣立下重要里程碑。

紐約梅隆銀行11日表示，將從本周開始接受特定客戶存放比特幣和乙太幣，為這些客戶保管提存和轉讓這些資產的金鑰，並提供他們和資金經理人資產組合一樣的記帳服務。

這項動作將使紐約梅隆銀行成為首家同時提供數位資產保管與傳統投資服務的美國大型銀行，為美國傳統銀行和其對數位資產日益升高的接受度立下重要里程碑。雖然許多華爾街主管仍質疑加密貨幣的潛力，並打算在華府確立對該市場的監管方式前步步為營，但已有愈來愈多銀行回應大型投資公司客戶的要求，進入加密市場扮演傳統的中間商角色。

這也將使紐約梅隆銀行成為提供數位貨幣託管服務的美國最大家銀行，可能對Coinbase Global等提供相同服務的加密公司造成威脅，這些公司至今以來利用市場上不存在紐約梅隆等大型對手的優勢，來壯大自己事業。目前Coinbase提供託管服務的數位資產種類遠多於紐約梅隆銀行，包括數百種的加密貨幣和非同質化代幣（NFT）。

紐約梅隆銀行的這個平台也勢必將受到監管機構的緊密關注，這些監管機關對於傳統金融機構和數位資產產業的結合已日益提高謹慎。

貨幣 投資 華爾街

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