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小摩:美經濟衰退 敲響警鐘

編譯季晶晶／綜合報導

美國最大銀行摩根大通的執行長戴蒙說，「嚴重」的不利因素可能在明年中之前令美國和全球經濟陷入衰退，而美國銀行警告，聯準會力抗通膨將導致美國經濟明年初起每月損失十幾萬個工作。

戴蒙10日接受CNBC訪問時表示，雖然美國經濟目前表現良好，消費者的狀況和2008年金融海嘯當時比起來也好得多，但很多指標和全球性問題都在敲響警鐘，包括通膨飆升、利率升逾預期的影響、聯準會政策和俄烏戰爭衝擊等，「都是非常嚴重的不利因素」，「可能在六到九個月後使美國陷入某種程度的衰退」。

他補充道：「可能看到更多裂痕、甚至是更多恐慌的，是在信用市場，也許是ETF，或者某一個國家，也可能是沒有想到的地方，我想可以預測到這次很可能發生（危機）。所以，如果是我，會非常謹慎。如果需要錢，那就趕緊去籌資。」

他認為，美股標普500指數「可能還有很長一段跌勢要走」，「可能再跌20%」。該指數今年已大跌近25%，「接下來的20%會比最初的跌勢要痛苦得多」，而「利率再調升4碼也會比開始的4碼痛苦得多，因為大家不習慣」。

戴蒙也說，他不知道美國經濟衰退會持續多久，但他提醒市場參與者應該要設想各種情境，「可能會非常溫和，也可能會非常辛苦，很多都要取決於戰爭的發展。既然很難猜測，做好準備便是。」

今年6月時，戴蒙也曾用「經濟颶風」就要來臨警告各界，當時他說「本公司將對資產負債表保持謹慎保守的態度」。這次他對投資人的建議依然如此。

另外，美國銀行（BofA）美國經濟主管加彭同日接受美國CNN訪問時表示，現在的假設是美國比較傾向硬著陸，不是軟著陸，而該銀行認為，聯準會無法做到減緩就業市場到足以讓通膨恢復正常水準，但又不致於造成重大且持續的工作流失。他說：「我們預期明年上半年開始衰退」。

美銀預估，美國今年第4季的就業成長速度大致會減少一半。美銀的圖表顯示，2023年的大部分時間都將持續看到工作流失。

聯準會 就業 指數

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