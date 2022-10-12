GM 提供客戶能源管理服務

通用汽車(GM)正在組建一個全新業務部門，為家庭和企業提供固定電池組、太陽能電池板、電動車充電樁和其他能源管理產品。這個名為GM Energy的新部門重點在於利用GM近年來累積的電池和軟體專業知識，開發新的電動車系列，及時取代其內燃機產品。

沃爾瑪招募臨床受試者

沃爾瑪的醫療保健研究服務機構醫療保健研究所將開始幫助製藥公司和研究公司確認和招募個人來完成臨床試驗，與Walgreens和CVS Health Group競爭。沃爾瑪目前還託管患者門戶網站MyHealthJourney，協助人們找到即將進行的研究試驗並追蹤後續護理。

Uber退出巴基斯坦5城

Uber Technologies Inc將停止在巴基斯坦5個城市的叫車服務軟體，包括喀拉蚩和伊斯蘭馬巴德，以減少與其中東子公司Careem之間的市場重疊。這項改變立即生效，還涵蓋木爾坦(Multan)、費薩拉巴德(Faisalabad)和白沙瓦(Peshawar)等城市，但Uber軟體將繼續在拉合爾 (Lahore)運作。

美國航空調升第3季營收

美國航空表示，其第3季銷售額可能優於之前的預期，推動股價走高，這代表強勁的夏季有助該公司彌補了成本的上漲。該公司表示，截至9月30日當季營收將較2019年同期成長13%，當時的營收為119.1億元。這個數字將較7月預測增加10%至12%。並預測稅前獲利率為4.5%，高於估計的低於4%。

谷歌 Coinbase合作加密支付

谷歌表示將依靠Coinbase讓一些客戶自2023年初起使用加密貨幣支付雲端服務費用，而Coinbase將利用谷歌的雲端基礎設施。Coinbase業務發展副總裁米格達爾(Jim Migdal)表示，Coinbase大部分收入來自散戶交易，它將把與數據相關的應用程式從亞馬遜網絡服務(AWS)雲端轉移到谷歌。