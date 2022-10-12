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防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

財經簡訊

財經新聞組／整理

GM提供客戶能源管理服務

通用汽車(GM)正在組建一個全新業務部門，為家庭和企業提供固定電池組、太陽能電池板、電動車充電樁和其他能源管理產品。這個名為GM Energy的新部門重點在於利用GM近年來累積的電池和軟體專業知識，開發新的電動車系列，及時取代其內燃機產品。

沃爾瑪招募臨床受試者

沃爾瑪的醫療保健研究服務機構醫療保健研究所將開始幫助製藥公司和研究公司確認和招募個人來完成臨床試驗，與Walgreens和CVS Health Group競爭。沃爾瑪目前還託管患者門戶網站MyHealthJourney，協助人們找到即將進行的研究試驗並追蹤後續護理。

Uber退出巴基斯坦5城

Uber Technologies Inc將停止在巴基斯坦5個城市的叫車服務軟體，包括喀拉蚩和伊斯蘭馬巴德，以減少與其中東子公司Careem之間的市場重疊。這項改變立即生效，還涵蓋木爾坦(Multan)、費薩拉巴德(Faisalabad)和白沙瓦(Peshawar)等城市，但Uber軟體將繼續在拉合爾 (Lahore)運作。

美國航空調升第3季營收

美國航空表示，其第3季銷售額可能優於之前的預期，推動股價走高，這代表強勁的夏季有助該公司彌補了成本的上漲。該公司表示，截至9月30日當季營收將較2019年同期成長13%，當時的營收為119.1億元。這個數字將較7月預測增加10%至12%。並預測稅前獲利率為4.5%，高於估計的低於4%。

谷歌Coinbase合作加密支付

谷歌表示將依靠Coinbase讓一些客戶自2023年初起使用加密貨幣支付雲端服務費用，而Coinbase將利用谷歌的雲端基礎設施。Coinbase業務發展副總裁米格達爾(Jim Migdal)表示，Coinbase大部分收入來自散戶交易，它將把與數據相關的應用程式從亞馬遜網絡服務(AWS)雲端轉移到谷歌。

谷歌 GM 營收

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電動車給力 賓士Q3銷售突圍

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TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

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科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

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美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

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Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

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