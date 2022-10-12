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投行全數看空 史指仍將下行

財經新聞組／綜合報導

華爾街投行美國商銀美股和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)提醒投資人應「繫好安全帶」，以迎接艱難的第3季財報季，並為未來糟糕的股市表現做好準備。

她警告，由於高通膨率，定價已出現見頂跡象，但外部需求仍在放緩，「第3季上市公司仍可望實現獲利成長，但業績財測將會很難看。」

美國商銀預測，史坦普500指數成分股第3季獲利將僅較去年同期成長2%，遠低於以往。

投資諮詢公司Verdence Capital Management投資長宏恩曼(Megan Horneman)預計第3季史指成分股的獲利將同比成長3%，但這仍與過去7季32.3%的平均獲利成長率相去甚遠。

蘇布拉曼尼亞認為，美股企業的處境會開始變得更糟。她預計「未來的業績財測將進一步弱化，並全面向下修正」。

她補充指出，美國商銀目前預計2023年的企業業績將下降9%。史指可能會跌至3300點，較當前水平再下跌8%左右。目前該指數不到3600點。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David J. Kostin)也呼應蘇布拉曼尼亞的觀點，認為第3季財報季可望獲利，但業績財測可能令人失望。

他指出，飆升的美元、獲利率的下降以及稅收變化，是第3季業績的3個關鍵風險。

美元升值將給許多海外營收可觀的美國企業帶來壓力。當美國企業將海外收入匯回美國時，美元升值可能會導致嚴重的外匯損失。再加上通膨脹帶來的成本壓力，應會影響獲利率，短期內對企業獲利能力構成嚴峻挑戰。

高盛認為，若是企業獲利下降與經濟衰退同時出現，史指可能會跌至3150點，較當前水平下跌約12.5%。

此外，摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Michael Wilson)在最新報告中寫道，庫存費用、勞動成本等一些支出正嚴重破壞企業現金流。

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