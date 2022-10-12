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期待通膨數據 史指連跌5天

財經新聞組／綜合報導

美股11日下跌，扭轉了早盤的漲幅，因為投資人期待本周之後公布的關鍵通膨數據，將為Fed提供有關美國經濟狀況的最新訊息。

史坦普500指數下跌23.55點或0.65%至3588.84點，早盤曾自多年低點反彈。那斯達克綜合指數下跌115.91點或1.1%至1萬426.19點，為2020年7月以來最低價。這兩個指數為連續第5天下跌。道瓊工業平均指數上漲36.31點或0.12%至2萬9239.19點，主受Amgen和Walgreens Boots Alliance股價上漲的提振。

債券價格也下跌，美國10年期國債殖利率隔夜接近4%的關鍵水平。收盤時上漲約5.8個基點至3.943%。債券殖利率與價格成反比，1個基點是0.01個百分點。

英格蘭銀行晚盤時表示其市場干預將很快結束，並且退休基金只有3天時間來重新平衡部位，股票從當天高點走跌，債券殖利率小幅上漲。

投資人正在等待本周稍後公布的一些關鍵通膨報告，這些報告將顯示Fed將在多大程度上升息以抑制通膨。12日將發布生產者物價指數(PPI)，緊隨其後的是13日的9月消費者物價指數(CPI)。14日公布9月零售銷售數據，將進一步了解消費情況。

本周也掀開財報季。14日，摩根大通、富國銀行、摩根史坦利和花旗將公布上季業績。

指數 殖利率 債券

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