小摩：本周CPI將左右美股走勢

摩根大通表示，在13日公布消費者物價指數 (CPI)之前，投資人面臨的風險都很高。任何高於之前8.3%的數據都將給美股帶來大麻煩。

由泰勒(Andrew Tyler)領導的團隊在報告中寫道：「感覺就像會重挫5%。」小摩指出，在9月13日公布高於預期的8月CPI後，史坦普500指數下跌4.3%。

以費洛禮(Mike Feroli)為首的摩根大通經濟學者預計9月CPI將下降至8.1%。如果數字落在8.1%至8.3%之間，預計將出現潛在的「買方罷手」，史指將下跌1.5%至2%。

通膨數據對股市具有巨大影響。巴克萊策略師將史指表現與每月就業 人數和每季GDP等十大經濟指標進行對比後發現，在過去10年中，股票對經濟指標的負面反應從未像現在這樣受CPI影響如此大。

除了7月CPI外，每次數據發布時，史指都會下跌，因為CPI大多高於預期。

在最近的市場不安之後，即將發布的數據可能會確定Fed收緊政策的未來路徑。

上周史指創下2020年4月以來最佳兩天表現，因製造業疲軟引發人們對Fed不會那麼鷹派的猜測，但7日穩健的就業報告證實這些認為Fed將轉向的想法只是一廂情願，史指也因此暴跌。

泰勒指出，「本周的CPI將是11月2日Fed會議的最重要催化劑；升息 75個基點似乎已成定局，但未來兩次會議缺乏共識。」

泰勒並且指出，通膨走強將促使債券市場重新定價，從而增加12月再次大幅升息的可能。

另一方面，小摩團隊表示，任何疲弱的通膨都可能引發美股反彈，如果CPI低於7.9%，史指「非常有可能」上漲2%至3%。如果CPI降幅超過7月的60個基點，則積極反應會更加明顯，「屆時Fed暫停或調整政策的呼聲可能會震天價響。」