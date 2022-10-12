我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外華文媒體報導獎 世界日報獲3大獎

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

小摩：本周CPI將左右美股走勢

財經新聞組／綜合報導

摩根大通表示，在13日公布消費者物價指數(CPI)之前，投資人面臨的風險都很高。任何高於之前8.3%的數據都將給美股帶來大麻煩。

由泰勒(Andrew Tyler)領導的團隊在報告中寫道：「感覺就像會重挫5%。」小摩指出，在9月13日公布高於預期的8月CPI後，史坦普500指數下跌4.3%。

以費洛禮(Mike Feroli)為首的摩根大通經濟學者預計9月CPI將下降至8.1%。如果數字落在8.1%至8.3%之間，預計將出現潛在的「買方罷手」，史指將下跌1.5%至2%。

通膨數據對股市具有巨大影響。巴克萊策略師將史指表現與每月就業人數和每季GDP等十大經濟指標進行對比後發現，在過去10年中，股票對經濟指標的負面反應從未像現在這樣受CPI影響如此大。

除了7月CPI外，每次數據發布時，史指都會下跌，因為CPI大多高於預期。

在最近的市場不安之後，即將發布的數據可能會確定Fed收緊政策的未來路徑。

上周史指創下2020年4月以來最佳兩天表現，因製造業疲軟引發人們對Fed不會那麼鷹派的猜測，但7日穩健的就業報告證實這些認為Fed將轉向的想法只是一廂情願，史指也因此暴跌。

泰勒指出，「本周的CPI將是11月2日Fed會議的最重要催化劑；升息75個基點似乎已成定局，但未來兩次會議缺乏共識。」

泰勒並且指出，通膨走強將促使債券市場重新定價，從而增加12月再次大幅升息的可能。

另一方面，小摩團隊表示，任何疲弱的通膨都可能引發美股反彈，如果CPI低於7.9%，史指「非常有可能」上漲2%至3%。如果CPI降幅超過7月的60個基點，則積極反應會更加明顯，「屆時Fed暫停或調整政策的呼聲可能會震天價響。」

就業 指數 升息

上一則

小摩:美經濟衰退 敲響警鐘

下一則

期待通膨數據 史指連跌5天

延伸閱讀

第3季財報季利空罩頂美股難漲 蘋果業績最為舉足輕重

第3季財報季利空罩頂美股難漲 蘋果業績最為舉足輕重
半導體股暴跌 那指兩年新低

半導體股暴跌 那指兩年新低
財報季將至 蘋果成指標

財報季將至 蘋果成指標
台積ADR隨費半崩跌逾6% 美對中晶片限制平添美股變數

台積ADR隨費半崩跌逾6% 美對中晶片限制平添美股變數

熱門新聞

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖