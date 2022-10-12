和解 連鎖影院上映Netflix作品

連鎖電影院終於同意上映Netflix的自有作品。（路透）

在對抗多年後，Netflix 和電影院 線業者的「冷戰」出現緩和的跡象。

Netflix上周宣布將在11月23日至29日進行為期一周的「鋒迴路轉2」影院放映活動，該電影將在AMC、Regal和Cinemark的600家電影院放映。

這是美國三大連鎖電影院首次同意放映Netflix的作品。首部「鋒迴路轉」總票房超過3億元，續集由Netflix接手之後，由於與電影院業者的歷史恩怨，外界一度擔心該電影將無法在北美主流院線放映。

雙方最終找到某種程度的平衡。院線上映時間只有短短一周，但比在Netflix上架時間整整提前了一個月，觀眾有機會提前在影院觀看。此外，Netflix還宣布該續集電影將在加拿大、英國、愛爾蘭、義大利 、德國、西班牙、澳大利亞等全球許多地區的特定影院上映。

疫情爆發以來，全球電影業的格局發生了不小的變化。過去兩年遭受重創，串流媒體平台卻大幅成長。在實體影院和串流媒體此消彼長的大背景下，這次Netflix與美國三大連鎖影院達成和解，也算是雙方在漫長的對抗中各退一步、互相成全的結果。

之前，美國的三大連鎖電影院AMC、Regal、Cinemark都曾抵制Netflix的電影。

美國電影協會(Motion Picture Association)的數據顯示，2021年全球票房總額為213億元，嚴重低於2019年的423億元，倒閉、併購成為大多數影院的結局。AMC過去兩年裡損失了60億元，Cinemark股價近期下跌5.04%，Regal上個月才申請破產重組。

在面臨悲慘處境下，連鎖影院不得不重新思考與串流媒體的關係。而雙方能夠達成一定程度的和解，兩個因素起到了決定性的作用。

第一點，對於大部分影片而言，逐漸縮短的院線窗口期對最終票房的影響有限。第二點，在電影內容供給上，越來越強的串流媒體平台讓院線已經無法忽視。