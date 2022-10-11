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拜登：就算美國出現經濟衰退 也會「非常輕微」

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登。（路透）
美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登表示，美國出現經濟衰退是有可能的，但任何衰退都將「非常輕微」，而且美國經濟有足夠的韌性來度過動盪。

拜登11日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示：「我不認為將出現經濟衰退。如果出現，也將會是非常輕微的衰退。也就是說，我們將略微下滑。」

國際貨幣基金（IMF）11日才將美國2022年經濟成長率預估值調降至1.6%，明年維持在1%。IMF也調降全球2023年成長率預估值，警告全球經濟展望惡化

拜登在訪談中細數希望能降低美國家庭生活成本的立法成就，例如通膨削減法案（Inflation Reduction Act）中的藥物價格規定，並且表示這會為任何停滯性通膨或經濟低迷的衝擊帶來緩衝，同時表明不認同專家的警告。

談到經濟衰退的相關警告時，拜登說：「每六個月，他們就會這樣說。有太多這樣的說法，像是自動邁向衰退，但就是沒有，就是不存在。」

當被問及美國民眾是否應該為經濟衰退做準備時，拜登回答說：「不用。」

拜登屢次表示，他不預期會發生經濟衰退，這與預測經濟衰退的共和黨人士或分析師看法分歧。拜登6月時向美聯社表示，衰退「並非是無可避免的」，但此後，聯準會持續維持激進的升息步調，通膨依舊頑劣地處於高檔，使得所謂達成「軟著陸」（即抑制物價上漲的同時不引發經濟下滑）的機率降低。

對於尋求在11月期中選舉勝選、保住參院或眾院兩院些微多數地位的民主黨來說，目前美國的經濟狀況對他們的選情可能是「扣分的」。關於美國經濟即將下滑或萎縮的警訊愈來愈多，包括摩根大通執行長戴蒙本周表示，不利因素可能拖累美國在六至九個月內陷入某種衰退情況。

聯準會並未正式預測經濟將陷入衰退，但官員們確實預期失業率會在明年上升。聯準會主席鮑爾也警告說，央行加速升息，可能帶來一些經濟苦痛。

拜登 聯準會 升息

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