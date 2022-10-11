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第3季財報季利空罩頂美股難漲 蘋果業績最為舉足輕重

編譯劉忠勇／綜合外電
從蘋果財報中，可找到有關消費需求、供應鏈、美元飆升以及升息的影響等一系列關鍵主題的線索。（路透）
從蘋果財報中，可找到有關消費需求、供應鏈、美元飆升以及升息的影響等一系列關鍵主題的線索。（路透）

投資人預料，本周展開的美國企業第3季財報季將帶給美股更大衝擊，其中最值得關注的是蘋果（Apple），可視為全球經濟景氣的晴雨表。

彭博市場即時部落格 MLIV Pulse調查的724名受訪者中，逾六成認為，這次財報季將導致史坦普500指數下跌，也就是說，美國股市周一連續四天下跌，費城半導體指數和那斯達克綜合指數雙雙創下2020年來最低水準後，美股頹勢仍看不到盡頭。大約一半受訪者也預料，股票本益比會從過去10年的平均水準進一步下調。

從調查結果來看，美股尚未反映通膨頑強高漲之下、聯準會（Fed）大幅緊縮所帶來的種種風險。Fed堅持升息之下，勢必影響經濟成長和企業獲利，經濟前景也不太可能很快改善。上周五公佈的美國就業數據顯示，勞動市場依然強勁，升高Fed下個月再度大幅升息的可能性。

盛寶銀行（Saxo Bank A/S）股票策略主管Peter Garnry說：「第3季業績會令人失望，分析師對第4季預測也面臨明確下修的風險。」

本周，美國財報季正式拉開序幕，摩根大通和花旗在內的大型銀行將發布財報，讓投資人有機會聆聽美國幾位企業界最有影響力人物的看法。

關注蘋果

對於未來幾周應當關注哪些股票，六成的受訪者認為蘋果最為關鍵。蘋果在史坦普500指數中權重最大，將可透露有關消費需求、供應鏈、美元飆升以及升息的影響等一系列關鍵主題的線索。蘋果將於10月27日發布財報。受訪者其次關注的是摩根大通，得票率為25%，微軟和沃爾瑪也在調查中獲得不少票數。

在如此黯淡的背景下，近40%的受訪者有意將更多資金投入價值型股，23%計畫投資成長股，在利率上升之際，此類股票的獲利前景較為脆弱。不過，也有37%的受訪者以上兩者均未選擇。

大約一半的受訪者認為，未來幾個月按預估獲利計算的本益比還會下降。其中大約70%預計史坦普500指數本益比會降至2020年谷底14倍，1/4預料會跌至2008年的低點10倍。目前本益比約為16倍，已低於過去10年的均值。

不過，也有少數受訪者認為，目前正是逢低買進的時機，仍有26%的受訪者打算加碼，比四周前預測還多了6個百分點。

蘋果是彭博MLIV調查認為財報季中最該關注的對象。（取材自彭博）
蘋果是彭博MLIV調查認為財報季中最該關注的對象。（取材自彭博）

指數 蘋果 股票

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