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中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

財經簡訊

財經新聞組／整理

Rivian召回所有生產車輛

電動車製造商Rivian Automotive 7日表示將召回1萬多輛車，幾乎是其所生產的每輛車，以仔細檢查車輛轉向套件中的緊固件是否已適當地鎖緊。召回包括截至9月底生產的每輛Rivian R1T皮卡和R1S SUV，以及為亞馬遜生產的一些EDV送貨車，總共1萬2212輛，但估計只有約1%存在缺陷。

芝Fed：升息仍可降通膨

芝加哥Fed行長埃文斯(Charles Evans)表示，即使Fed繼續提高利率，仍可能在不大幅增加失業率的情況下降低通膨，反駁了Fed正在推動全球和美國走向潛在急劇衰退的論點。他說，「我認為我們可以相對較快地降低通膨，同時也避免經濟衰退。」

IDC：第3季PC出貨續跌

國際數據公司(IDC)公布數據顯示，隨著需求減弱和供應鏈問題持續存在，個人電腦(PC)出貨量在第3季繼續降溫。與去年同期相比，出貨量下降了15%，仍遠高於疫情前的水平。本季全球出貨量總計7430萬台，低於去年同期的8730萬台。惠普、戴爾、聯想都下降，但蘋果卻逆勢成長了40%。

輝瑞否認用簡訊談判合約

輝瑞國際發達市場總裁斯莫爾(Janine Small)告訴歐洲議會新冠疫情特別委員會：「針對18億劑的合約是否以手機簡訊的方式談判而成，我可以非常斷然地告訴你們，這是不可能的。」她補充說，這樣的談判涉及雙方太多的人員，如果真要透過手機簡訊進行可能需要很長時間。

歐美車商明年獲利恐腰斬

UBS分析師發表報告指出，由於需求疲軟導致供過於求，美國和歐洲汽車業者的獲利明年將下降一半。與此同時，RBC Capital Markets 分析師史帕克(Joseph Spak)表示，2023年對汽車業的估計需要「大幅下修」。福特和通用汽車(GM)股價聞訊大跌。

Paypal指新用戶協議有誤

PayPal發布具爭議的新用戶協議而招致批評，它澄清指出，無意對散布錯誤訊息的客戶處以罰款。該公司周末發布更新後政策，將於11月3日起生效。根據更新內容，每次違規可能會被處以2500元的罰款。但該公司發言人表示，該內容包含「不正確的訊息」。

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