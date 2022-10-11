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財報季將至 蘋果成指標

財經新聞組／綜合報導

新一輪財報季即將來襲，華爾街基本上持悲觀態度；投資人認為需要特別關注蘋果的業績表現，因其是全球經濟的風向球。

本周，包括摩根大通、花旗、富國銀行在內的多家大型銀行將發布第3季財報業績。在成本持續上升、利率上升擠壓需求、美元走強削減海外收入的情況下，投資人將深究企業經營的任何蛛絲馬跡。

今年以來，史坦普500指數已經下跌超過24%，可能創下2008年金融危機以來的最差年度表現。

根據MLIV Pulse最新調查，724名受訪者中超過60%表示，本輪財報季將推動史指進一步下跌。約70%的受訪者預計史指的本益比將跌至2020年14倍的低點，25%預計將跌至2008年的低點10倍。目前史指的預期本益比約為16倍，低於過去10年平均水平。約半數受訪者預計估值將進一步下跌。

華爾街對本輪財報季表現的態度基本上比較悲觀。FactSet的數據顯示，分析師將史指第3季獲利預期調降6.8%，是2020年第2季以來的最大降幅。分析師也調降了對第4季和2023年表現的預期。

雖然悲觀情緒瀰漫，未來財報表現可能仍有超出預期的驚喜空間。巴克萊銀行策酪師考烏(Emmanuel Cau)表示，由於名目成長率仍然很高，財報結果應該不太可能是一場「災難」，但他們也對獲利前景是否具有建設性表示懷疑。

投資人普遍認為，需要特別關注蘋果的業績表現，因其是全球經濟的風向球。蘋果將於27日公布財報。

MLIV Pulse的調查顯示，60%受訪者認為蘋果至關重要。蘋果是史指權重最高的公司，人們認為它的財報將提供一系列經濟指標的變動線索，如消費者需求、供應鏈、美元飆升的影響以及利率上升。

摩根大通以25%的關注度位居第二，微軟和沃爾瑪也獲得了相當多的關注度。（財經新聞組）

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