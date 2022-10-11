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豬肉業與加州爭訟 上升至最高法院

財經新聞組／綜合報導

美國最高法院定11日 聽取業界對加州動物福利法是否合憲性的挑戰，該案件可能會決定各州在其境內監管相關問題的權力。

國家豬肉生產商委員會和美國農場機構聯合會正就下級法院駁回其訴訟的決定提出上訴，訴求2018年通過的一項投票無效；該投票主旨為禁止在加州銷售未達到最低限度飼養空間的豬、牛和雞產品。

豬肉產業為養豬場使用的籠子的大小辯護，認為這是人道的，也是動物安全所必需的。動物權利組織表示，某些豬肉生產商將母豬關在籠子裡，這些籠子小到這些動物一生中大部分時間都無法轉身。

產業團體認為，這項名為第12號提案的措施違反了美國憲法中被稱為「商業條款」的內容，該條款賦予國會監管跨州貿易的權力，要求州外生產商遵守或面對加州銷售禁令。但另一條稱為「緩議」原則則是禁止各州通過歧視其他州商業的法律。

豬肉生產商辯稱第12號提案違反了這項原則，增加養豬戶的成本，而養豬戶幾乎都位於加州以外。作為美國人口最多的州和重要的市場，加州只生產全美0.1%的豬肉。

但該法律的支持者不同意，宣稱加州有權為出售給消費者的產品制訂標準，無論這些產品在哪裡生產。

總部位於舊金山的美國第九巡迴上訴法院確認了地方法院駁回訴訟的決定，認為沒有違反商業條款。

拜登政府站在豬肉生產商一邊，在向最高法院的簡報中表示，各州不能禁止「基於哲學反對意見對公共健康或安全不構成威脅」的產品。

部分法律專家表示，若保守派占多數的最高法院做出有利於豬肉產業的裁決，將對商業條款的解釋產生重大影響。

在動物福利和消費者團體的壓力下，許多食品和餐飲公司已經承諾逐步淘汰小豬圈養，併購或生產無籠養雞蛋。

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