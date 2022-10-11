半導體股暴跌 那指兩年新低

美股10日收低，那斯達克綜合指數 跌至2年來最低水平，因為利率 飆升，科技股繼續在熊市中遭受重創。

那指下跌110.3點或1.04%至1萬542.1點，創2020年7月以來最低收盤價，受累於輝達和AMD等半導體股的暴跌。史坦普500指數也下跌27.27點或0.75%至3612.39點，主受半導體股票和微軟等主要科技股下跌的拖累。而道瓊工業平均指數下跌93.91點或0.32%至2萬9202.88點。

摩根大通CEO戴蒙警告，美國可能會在2023年陷入衰退，而且可能不僅如一般經濟學者預測的溫和經濟收縮。

在拜登 政府宣布限制美國企業向中國出售先進電腦半導體和相關製造設備的新出口管制措施後，半導體股遭到打壓。由於利率上升暴露了它們相對較高的估值並提高了資本成本，科技股在這次拋售中受到的打擊也最為嚴重。

面對本周公布的關鍵財報和通膨報告，投資人也持謹慎態度，這些財報將為美國經濟帶來新的啟示。全球最大4家銀行：摩根大通、富國銀行、摩根史坦利和花旗銀行將於14日發布財報。百事可樂、達美航空和達美樂也在下周發布財報。

在10日的下跌後，那指今年的跌幅已經超過32%。史指2022年下跌超過24%。