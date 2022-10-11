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促銷提前 假期網購買氣恐不振

財經新聞組／綜合報導
今年假期網購業績可能大受影響。（路透）
今年假期網購業績可能大受影響。（路透）

經過數月的促銷活動和零售商爭相降價拋售庫存，今年假期購物季想讓購物者再掏錢包可能並不容易。

在錯估購物者在疫情之後的瘋狂購物後，零售商已經在努力出清商品。飆升的通貨膨脹也一直在壓縮消費者，迫使企業進一步降價以吸引消費。為了爭奪假日消費，零售商越來越早提供優惠。

預計所有這些因素都會抑制對大型假日銷售的需求，即使是網購。

Adobe成長行銷和洞察力副總裁布朗(Patrick Brown)說：「今年假期的形式看來會有所不同，10月的提早下折扣拉動了網購星期一前後的支出。」

根據Adobe的數據，今年黑色星期五的線上銷售額預計將僅較去年同期成長1%，而網購星期一的收入預計將成長5.1%。總體而言，整個假期期間的線上支出預計將成長2.5%，這是自Adobe於2015年開始追踪這個數字以來的最小增幅。Adobe甚至警告銷售額可能出現2%至5%的下降。

去年的假日購物季也提早開始。但那是因為供應鏈瓶頸導致各種產品短缺，購物者爭先恐後地搶購禮物。

但現在，零售商主動提早提供折價交易，不是為了擺脫庫存，就是為了爭奪業務。持續的折扣意味著這個假期的支出可能會更加分散。

Adobe Digital Insights資深總監許任納(Taylor Schreiner)表示：「這是自從電子商務獨立計算以來，第一年事情變得更加無法預測。」

提早促銷可能意味著，到傳統上感恩節後的假日購物季開始時，人們已經買足了禮物和裝飾品。根據會計師事務所普華永道的數據，只有20%的消費者會在黑色星期五購物，低於2019年和2020年的36%；2021年沒有問過這個問題。

與往年不同的是，今年感恩節可能會有更多商店關門。沃爾瑪和Target宣布它們的店面將在假期關閉。

零售商 黑色星期五 疫情

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