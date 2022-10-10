費半和那指跌至2020年來最低 美國擴大對中半導體制裁

費城半導體指數大跌3.5%，收於2020年11月以來的最低。（美聯社）

半導體股帶頭下殺，美國股市周一連續四天下跌，費城半導體指數 和那斯達克綜合指數雙雙創下2020年來最低水準。投資人擔心利率上升的影響之餘，美國宣布阻擋中國半導體業的限制措施，更如雪上加霜。

費城半導體指數大跌3.5%，收於2020年11月以來的最低。該指數過去三個交易日下跌近10%，今年迄今跌幅超過40%。台積電ADR上周五大跌6.2%，周一再跌3.3%，較台北交易股價折價2.5%。

道瓊工業指數下跌93.91點，跌幅0.3%，至29,202.88點；史坦普500 指數下跌27.27點，跌幅0.8%，至3,612.39點；那斯達克綜合指數下跌110.30點，或1.0%，至10,542.10，是2020年7月以來的最低水準。美國公債市場周一因哥倫布日假期而休市。

史坦普500指數在午後震盪走勢中擺脫低點，一度幾乎收復了逾1%的失地，但在交易的最後幾分鐘再度調頭走低。

半導體資本設備類股領跌，應用材料跌4.1%，Lam Research跌6.4%，KLA下跌4.7%。超微（AMD）下跌1.1%，收於2020年7月以來的最低點；Marvell Technology下跌4.8%；輝達（Nvidia）下跌3.4%；博通（Broadcom）跌5%。荷蘭商晶片 設備製造商艾司摩爾（ASML）在美國上市ADR下跌2.9%。

美國祭出新規之際，正值晶片業財報季不佳。由於半導體需求的榮枯性質，在短短幾個月內，全球從晶片短缺變成了供應過剩。日本、南韓、台灣和馬來西亞市場周一休市，周二開盤不妙。

聯準會（Fed）副主席布蘭納德表示，貨幣政策緊縮的影響已經開始在經濟中有所體現，經濟可能比預期更快放緩，但升息的全部影響要等到幾個月才會顯現。

「本周通膨和Fed應該會占據主導地位，」 Kingsview Investment Management經理人 Paul Nolte說，「如果關於升息的討論仍然是頭等大事，市場可能會緊跟其後。」

摩根大通執行長戴蒙說，「嚴重」的不利因素可能會在明年年中前令美國和全球經濟陷入衰退。

在美國第3季企業財報季開始前，投資人也很謹慎，財報季將於周五拉開帷幕，幾家大銀行當日將公布季報。

最近幾周，對第3季業績的預估有所下降。根據路孚特的IBES數據，分析師現在預計史坦普500指數公司本季獲利較去年同期成長4.1%，而7月初的預期是增長11.1%。

地緣政治也攪擾股市。俄羅斯總統普亭試圖一雪連串失利之恥，下令對烏克蘭包括關鍵能源基礎設施在內的數十個民用目標實施了飛彈突襲，代表這場戰爭戰局擴大。美國總統拜登譴責俄羅斯對烏克蘭民用目標實施飛彈襲擊「殘暴至極」，暗示他可能批准對俄羅斯實施新制裁並向烏克蘭出口更多武器。

微軟下跌2.1%，是拖累三大指數的最大因素之一。史坦普500指數中的科技股與能源股領軍下跌。