我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體股暴跌 那指創兩年新低

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

費半和那指跌至2020年來最低 美國擴大對中半導體制裁

編譯劉忠勇／綜合外電
費城半導體指數大跌3.5%，收於2020年11月以來的最低。（美聯社）
費城半導體指數大跌3.5%，收於2020年11月以來的最低。（美聯社）

半導體股帶頭下殺，美國股市周一連續四天下跌，費城半導體指數和那斯達克綜合指數雙雙創下2020年來最低水準。投資人擔心利率上升的影響之餘，美國宣布阻擋中國半導體業的限制措施，更如雪上加霜。

費城半導體指數大跌3.5%，收於2020年11月以來的最低。該指數過去三個交易日下跌近10%，今年迄今跌幅超過40%。台積電ADR上周五大跌6.2%，周一再跌3.3%，較台北交易股價折價2.5%。

道瓊工業指數下跌93.91點，跌幅0.3%，至29,202.88點；史坦普500指數下跌27.27點，跌幅0.8%，至3,612.39點；那斯達克綜合指數下跌110.30點，或1.0%，至10,542.10，是2020年7月以來的最低水準。美國公債市場周一因哥倫布日假期而休市。

史坦普500指數在午後震盪走勢中擺脫低點，一度幾乎收復了逾1%的失地，但在交易的最後幾分鐘再度調頭走低。

半導體資本設備類股領跌，應用材料跌4.1%，Lam Research跌6.4%，KLA下跌4.7%。超微（AMD）下跌1.1%，收於2020年7月以來的最低點；Marvell Technology下跌4.8%；輝達（Nvidia）下跌3.4%；博通（Broadcom）跌5%。荷蘭商晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）在美國上市ADR下跌2.9%。

美國祭出新規之際，正值晶片業財報季不佳。由於半導體需求的榮枯性質，在短短幾個月內，全球從晶片短缺變成了供應過剩。日本、南韓、台灣和馬來西亞市場周一休市，周二開盤不妙。

聯準會（Fed）副主席布蘭納德表示，貨幣政策緊縮的影響已經開始在經濟中有所體現，經濟可能比預期更快放緩，但升息的全部影響要等到幾個月才會顯現。

「本周通膨和Fed應該會占據主導地位，」 Kingsview Investment Management經理人 Paul Nolte說，「如果關於升息的討論仍然是頭等大事，市場可能會緊跟其後。」

摩根大通執行長戴蒙說，「嚴重」的不利因素可能會在明年年中前令美國和全球經濟陷入衰退。

在美國第3季企業財報季開始前，投資人也很謹慎，財報季將於周五拉開帷幕，幾家大銀行當日將公布季報。

最近幾周，對第3季業績的預估有所下降。根據路孚特的IBES數據，分析師現在預計史坦普500指數公司本季獲利較去年同期成長4.1%，而7月初的預期是增長11.1%。

地緣政治也攪擾股市。俄羅斯總統普亭試圖一雪連串失利之恥，下令對烏克蘭包括關鍵能源基礎設施在內的數十個民用目標實施了飛彈突襲，代表這場戰爭戰局擴大。美國總統拜登譴責俄羅斯對烏克蘭民用目標實施飛彈襲擊「殘暴至極」，暗示他可能批准對俄羅斯實施新制裁並向烏克蘭出口更多武器。

微軟下跌2.1%，是拖累三大指數的最大因素之一。史坦普500指數中的科技股與能源股領軍下跌。

指數 史坦普500 晶片

上一則

半導體股暴跌 那指創兩年新低

延伸閱讀

財報季開鑼 華爾街看衰

財報季開鑼 華爾街看衰
台積ADR隨費半崩跌逾6% 美對中晶片限制平添美股變數

台積ADR隨費半崩跌逾6% 美對中晶片限制平添美股變數
就業報告偏空 那指跌逾3.8%

就業報告偏空 那指跌逾3.8%
等待非農報告 道指跌346點

等待非農報告 道指跌346點

熱門新聞

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00
示意圖。Photo by Sincerely Media on Unsplash

能漂浮、高純度…象牙肥皂熱銷150年的祕密

2022-10-03 14:17
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25

超人氣

更多 >
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
小心銀行提存機被安裝讀卡機和攝相頭 南加近日破獲2起

小心銀行提存機被安裝讀卡機和攝相頭 南加近日破獲2起