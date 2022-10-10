我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

真的富可敵國？蘋果巨無霸年營收 超越這些國家GDP

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果一年營收逼近4000億美元，足以把世界上許多國家的國內生產毛額（GDP）比下去。（路透）
蘋果一年營收逼近4000億美元，足以把世界上許多國家的國內生產毛額（GDP）比下去。（路透）

蘋果是全世界第一家市值達到3兆美元的公司，儘管隨著股價下跌，市值規模在10月9日已萎縮至2.25兆美元，但依然可觀。如果用營收來看，以「富可敵國」來形容蘋果公司也不為過，因為蘋果一年營收超過3000多億美元，足以把世界上許多國家的國內生產毛額（GDP）比下去。

AppleInsider網站特別挑選蘋果公司在7月公布的會計年度第3季（4月至6月一季）財報做為比較基準，理由包括它是最新數據，而且也非旺季，實際上還是「淡季」的數字。至於各國GDP的數據，則取自國際貨幣基金（IMF）2021年的年度數據。

蘋果在4月至6月一季營收達829.59億美元，如果把蘋果當成一個國家，蘋果的單季營收會在全球各國年度GDP排行第70名，落後於中東國家阿曼的836億美元，但高於斯里蘭卡的825億美元。

然而這是蘋果單季營收和各國全年GDP做比較，若以全年為基準，蘋果在過去四個季度營收達到3875億美元，在IMF的GDP排行中，蘋果會排名第39名，超越馬來西亞的3727億美元，不如菲律賓的3936億美元與丹麥的3957億美元。

蘋果的年營收規模要超越排行榜上幾個大國的GDP規模並不難，包括排名第35名的埃及（4028億美元）與第34名的阿拉伯聯合大公國（4099億美元）。然而，想要扳倒幾個最大國家，還有段距離。

舉例來說，在上兆美元GDP的國家中，第18名的荷蘭排行最低，GDP規模達1兆187億美元；若要擊敗排名第10名的南韓，GDP得達到1兆7985億美元。

若以單項產品而言，蘋果營收的最大來源是iPhone，該產品在第3季度營收達406.65億美元，過去四個季度營收達2017億美元，規模超越排名第54名的烏克蘭（1983億美元），低於第53名伊拉克的2098億美元。

蘋果 營收 斯里蘭卡

上一則

伊爾艾朗：Fed讓美經濟「極有可能」出現破壞性衰退

延伸閱讀

蘋果新一代SE機款神似iPhone XR？傳6.1吋螢幕有劉海

蘋果新一代SE機款神似iPhone XR？傳6.1吋螢幕有劉海
採蘋果季節到了 芝市100哩內5處果園可選擇

採蘋果季節到了 芝市100哩內5處果園可選擇
蘋果iPhone 15改革 可能全面採用Type-C

蘋果iPhone 15改革 可能全面採用Type-C
蘋果耳機產線 部分轉移印度

蘋果耳機產線 部分轉移印度

熱門新聞

英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00
示意圖。Photo by Sincerely Media on Unsplash

能漂浮、高純度…象牙肥皂熱銷150年的祕密

2022-10-03 14:17

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職