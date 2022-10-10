真的富可敵國？蘋果巨無霸年營收 超越這些國家GDP

蘋果一年營收逼近4000億美元，足以把世界上許多國家的國內生產毛額（GDP）比下去。（路透）

蘋果 是全世界第一家市值達到3兆美元的公司，儘管隨著股價下跌，市值規模在10月9日已萎縮至2.25兆美元，但依然可觀。如果用營收 來看，以「富可敵國」來形容蘋果公司也不為過，因為蘋果一年營收超過3000多億美元，足以把世界上許多國家的國內生產毛額（GDP）比下去。

AppleInsider網站特別挑選蘋果公司在7月公布的會計年度第3季（4月至6月一季）財報做為比較基準，理由包括它是最新數據，而且也非旺季，實際上還是「淡季」的數字。至於各國GDP的數據，則取自國際貨幣基金（IMF）2021年的年度數據。

蘋果在4月至6月一季營收達829.59億美元，如果把蘋果當成一個國家，蘋果的單季營收會在全球各國年度GDP排行第70名，落後於中東國家阿曼的836億美元，但高於斯里蘭卡 的825億美元。

然而這是蘋果單季營收和各國全年GDP做比較，若以全年為基準，蘋果在過去四個季度營收達到3875億美元，在IMF的GDP排行中，蘋果會排名第39名，超越馬來西亞的3727億美元，不如菲律賓的3936億美元與丹麥的3957億美元。

蘋果的年營收規模要超越排行榜上幾個大國的GDP規模並不難，包括排名第35名的埃及（4028億美元）與第34名的阿拉伯聯合大公國（4099億美元）。然而，想要扳倒幾個最大國家，還有段距離。

舉例來說，在上兆美元GDP的國家中，第18名的荷蘭排行最低，GDP規模達1兆187億美元；若要擊敗排名第10名的南韓，GDP得達到1兆7985億美元。

若以單項產品而言，蘋果營收的最大來源是iPhone，該產品在第3季度營收達406.65億美元，過去四個季度營收達2017億美元，規模超越排名第54名的烏克蘭（1983億美元），低於第53名伊拉克的2098億美元。