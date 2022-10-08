供給大過需求 晶片業入寒冬

晶片 產業寒冬未盡，随着晶片供給過剩和需求下降，不少晶片生產商開始削減業績預期。

AMD預計第3季營收約56億元，遠低於之前預期的67.1億元；加劇了人們對整體晶片產業的擔憂。

由於需求放緩和庫存增加，整體晶片產業表現低迷。由於對經濟衰退和通貨膨脹擔憂，消費者正在削減電子產品的支出。而在經歷兩年疫情 驅動的高需求之後，晶片製造商的庫存如今明顯過剩。

花旗分析師對此警告，晶片業正進入10年來最嚴重的寒冬，宏觀經濟不佳和庫存不斷都有損企業獲利。

對於AMD、輝達和英特爾等消費晶片大廠而言，在過去兩年的疫情期間，人們大量購買智慧手機 、PC電腦和汽車，但由於供應鏈中斷、生產和運輸受限，導致全球晶片短缺，讓這些晶片巨頭的股票變得炙手可熱。

當時許多分析師預測，晶片將在很長一段時間內供不應求，晶片企業將不得不提高產量以應對「晶片荒」；但如今這種局面卻出現明顯的扭轉，並導致這類晶片製造商股票大跌。

隨著猛烈的通膨侵蝕消費者的購買力，以智慧手機和PC為主的消費市場需求正在放緩。與此同時，快速上升的利率正威脅著全球經濟成長，使企業對支出更加謹慎，從而也減少了對大宗電子產品的採購。

如今，輝達、英特爾和AMD均受到消費市場需求減少的影響。IDC預測，智慧手機出貨量預計將在2022年下降7%，而PC預計將於2022年和2023年分別下降13%和3%。

此外，最近大廠砍單的消息不斷傳出，晶片產業鏈上的所有企業都不好受，比如SK海力士、美光等記憶晶片製造商都在放慢生產速度並削減資本支出。

美光警告：「未來的日子將更加艱難。因為下游公司準備節衣縮食度過寒冬，直接影響到上游代工廠的景氣。」（財經新聞組）