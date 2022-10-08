就業報告偏空 那指跌逾3.8%

美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業 報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。

道瓊工業平均指數 下跌630.15點或2.11%至2萬9296.79點。史坦普500指數下跌104.86點或2.8%至3639.66點。那斯達克綜合指數下跌420.91點或3.8%至1萬652.41點，距今年低點高出不到1%。

主要股指本周仍收高，但回吐大部分漲幅。道指本周上漲2%，而史指上漲1.5%。那指勉強上漲0.7%。

勞工局表示，9月美國經濟新增26.3萬個工作崗位，略低於《道瓊》估計的27.5萬個。然而，失業率從上月的3.7%下降到3.5%，表明即使Fed試圖通過升息來遏制通貨膨脹來減緩經濟成長，就業形勢仍在繼續走強。

失業率下降引發利率飆升，進而打壓股市。2年期國債殖利率 上升6個基點至4.316%。

在晶片製造商AMD警告其第3季營收將低於預期後，股價暴跌13.87%。其他晶片製造商英特爾和輝達分別下跌5.37%和8.03%。Levi Strauss股價在調降財測後下滑11.68%。

在OPEC+宣布將每天減產200萬桶石油後，油價上漲。美國西德州中質原油(WTI)上漲4.3%或3.8元至每桶92.24元。布蘭特原油上漲3.63元或3.8%至每桶98.05元。