車荒雖緩解 但…反而買不起了

隨著供應鏈瓶頸終於開始緩解，新車正慢慢變得越來越普及。但越來越多人反而買不起了。

隨著Fed大幅提高利率 以對抗通貨膨脹，消費者發現購買新車的成本突然高出許多。預計這將削減需求並給汽車 業增加新的壓力。

Cox Automotive首席經濟學者史莫克(Jonathan Smoke)指出，「對汽車市場而言最諷刺的是，才剛準備從供應受限的衰退低水平開始看到銷量增加時，利率的快速變化卻正在減少需求。」

Cox Automotive統計，截至第3季，新車貸款 利率為7%，同比上升2個百分點；二手車貸款利率同樣上漲2個百分點至11%。

在此同時，家庭預算已經備受數十年高通膨的壓縮。這意味著許多人可能再也買不起新車。而且預計融資成本將繼續攀升。Fed還表示會繼續升息。

根據美商銀證券的數據，截至9月底，汽車總庫存增至約143萬輛，達2021年5月以來最高水平，較8月底增加了16萬輛。分析師墨菲(John Murphy)表示，「我們仍然認為，過去一年的銷售疲軟是庫存有限所造成。」

Cox最近將全年新車銷量預測從調降後的1440萬輛再降調至1370萬輛。史莫克表示，按照這樣的銷售速度，產量和獲利下降可能會進一步給供應鏈帶來壓力，這可能導致破產和進一步的庫存中斷。

為了彌補銷量下降，汽車製造商一直專注於生產最昂貴的汽車，同時也是最賺錢的汽車。再加上利率上升，推動更多購車族轉向二手車市場。

Edmunds報告指出，第3季新車融資平均金額達到創紀錄的4萬1347元。高於第2季的4萬602元和一年前的3萬8315元。第3季新車平均月付款保持在700元以上。超過14%的車主願意每月為新車支付至少1000元，這是Edmunds有記錄以來的最高水平。