大型銀行 上季獲利將縮水

華爾街大型銀行上季獲利可望大幅縮水。（路透）

由於經濟放緩和市場動盪阻礙了交易，預計華爾街大型銀行第3季獲利將縮水。

美國4大銀行：摩根大通、富國銀行、花旗集團和摩根史坦利，將於14日公布第3季財報。

動盪的市場扼殺了投資 銀行業務，加上業者未雨綢繆提撥更多資金以彌補壞帳損失，是淨利下滑主因。

利率 上升通常有利於銀行獲利，因為可以向客戶收取更多的借款費用。但它們的命運也同樣受到整體經濟的健康程度牽連。由高通膨、供應鏈瓶頸和烏克蘭戰爭引發的整體經濟衰退風險，可能會影響未來的收益。

雖然升息預計將提振美國兩大銀行摩根大通和美國商銀的淨利收入，但借貸成本的飆升也因需求降溫而損及它們的房屋貸款 和汽車貸款業務。

德意志銀行分析師歐康納(Matt O'Connor)在研究報告中寫道：「令人擔憂的是，利率上升太多，導致經濟放緩或陷入衰退。」

根據Refinitiv I/B/E/S數據，分析師預計摩根大通獲利將下降24%，而花旗集團和富國銀行的淨利預計將分別下降32%和17%。

投資銀行巨頭高盛集團將在18日發布財報，預計獲利將暴跌46%；而競爭對手摩根史坦利的獲利預計將下降28%。主要也受企業對合併、收購和IPO的興趣枯竭影響。

分析師預計美國商銀第3季獲利將下降近14%，其消費部門的強勁成長預計將部分抵消諮詢費的下降。

史坦普500指數銀行類股今年來下跌近26%。未納入該指數的高盛和大摩股價同期分別下跌20%和17%。

部分投資銀行業務的疲軟也與大型私募股權收購的減少有關。根據Dealogic的數據，第3季併購交易額較去年同期下降54%至7166.2億元。

美國商銀減記了10億元的槓桿和過橋貸款(bridge loans)，因為利率上升使它們更難將高風險債務轉嫁給投資人和其他貸方。