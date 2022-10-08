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大型銀行 上季獲利將縮水

財經新聞組／綜合報導
華爾街大型銀行上季獲利可望大幅縮水。（路透）
華爾街大型銀行上季獲利可望大幅縮水。（路透）

由於經濟放緩和市場動盪阻礙了交易，預計華爾街大型銀行第3季獲利將縮水。

美國4大銀行：摩根大通、富國銀行、花旗集團和摩根史坦利，將於14日公布第3季財報。

動盪的市場扼殺了投資銀行業務，加上業者未雨綢繆提撥更多資金以彌補壞帳損失，是淨利下滑主因。

利率上升通常有利於銀行獲利，因為可以向客戶收取更多的借款費用。但它們的命運也同樣受到整體經濟的健康程度牽連。由高通膨、供應鏈瓶頸和烏克蘭戰爭引發的整體經濟衰退風險，可能會影響未來的收益。

雖然升息預計將提振美國兩大銀行摩根大通和美國商銀的淨利收入，但借貸成本的飆升也因需求降溫而損及它們的房屋貸款和汽車貸款業務。

德意志銀行分析師歐康納(Matt O'Connor)在研究報告中寫道：「令人擔憂的是，利率上升太多，導致經濟放緩或陷入衰退。」

根據Refinitiv I/B/E/S數據，分析師預計摩根大通獲利將下降24%，而花旗集團和富國銀行的淨利預計將分別下降32%和17%。

投資銀行巨頭高盛集團將在18日發布財報，預計獲利將暴跌46%；而競爭對手摩根史坦利的獲利預計將下降28%。主要也受企業對合併、收購和IPO的興趣枯竭影響。

分析師預計美國商銀第3季獲利將下降近14%，其消費部門的強勁成長預計將部分抵消諮詢費的下降。

史坦普500指數銀行類股今年來下跌近26%。未納入該指數的高盛和大摩股價同期分別下跌20%和17%。

部分投資銀行業務的疲軟也與大型私募股權收購的減少有關。根據Dealogic的數據，第3季併購交易額較去年同期下降54%至7166.2億元。

美國商銀減記了10億元的槓桿和過橋貸款(bridge loans)，因為利率上升使它們更難將高風險債務轉嫁給投資人和其他貸方。

投資 貸款 利率

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