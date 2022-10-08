我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

財經簡訊

財經新聞組／整理

聯航2030年前啟用電動飛機

聯合航空設定2030年前讓電動飛機在區域航線上飛行的目標，作為該公司2050年前將其碳足跡完全減少到零的目標的一部分。這些電池動力飛機由瑞典新創公司Heart Aerospace開發，聯航於2021年7月向該公司訂購了100架飛機。聯航還透過其風投部門向該公司投資一筆不詳金額。

Shopify將改善平台交易安全

歐盟執委會發表聲明表示，電商企業Shopify已承諾改進其平台，以讓客戶的線上購物更安全。Shopify承諾更改其模板設計，明載公司資訊和聯繫方式，為交易者提供有關歐盟消費者相關法律的明確指導，並在任何國家消費者當局要求時，提供有關任何歐盟交易對象的企業詳細資訊。

Visa與加密業者FTX合作發卡

Visa看好加密貨幣投資人仍然希望花費他們的數位貨幣，即使今年價格暴跌。這家支付巨頭正與全球交易所FTX合作，在40個國家提供借記卡，重心放在拉丁美洲、亞洲和歐洲。這些卡已在美國上市，將直接聯結用戶的FTX加密貨幣投資帳戶，允許客戶在不移出交易所的情況下使用數位貨幣。

NHTSA結束調查固特異輪始

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，它已結束一項針對固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber Co)的調查。該調查始於2017年，目標是已停產近20年的RV車輪胎安全性。固特異公司在6月宣布，由於可能發生災難性的胎面分離，它將召回17.3萬條用於RV車的G159輪胎，尺寸為275/70R22.5。

特斯拉7天跌16% 疫來最糟

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)在推特上告訴他1.08億粉絲剛度過「非常緊張的7天」，該公司股價在此期間下跌近16%，從9月30日的265.25元跌至223.07元，為2020年3月以來最糟的單周走勢，當時新冠疫情開始席捲全美，導致企業和公共生活停擺。

傳ESPN將與Draftking合作

知情人士透露，迪士尼旗下ESPN頻道即將與體育博彩公司DraftKings Inc.建立大型新合作夥伴關係。該協議將為這家媒體巨頭利用日益蓬勃的合法體育博彩浪潮鋪平道路。越來越多的州將體育博彩合法化，媒體業者正在尋找藉此賺錢的方法。

貨幣 投資 歐盟

上一則

就業報告偏空 那指跌逾3.8%

下一則

綠色低碳消費 躍中國主流趨勢

延伸閱讀

全球最大加密貨幣交易所幣安遭竊 損失約1億美元

全球最大加密貨幣交易所幣安遭竊 損失約1億美元
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
加密幣威脅金融體系 FSOC籲立法規範

加密幣威脅金融體系 FSOC籲立法規範

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年