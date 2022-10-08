聯航2030年前啟用電動飛機

聯合航空設定2030年前讓電動飛機在區域航線上飛行的目標，作為該公司2050年前將其碳足跡完全減少到零的目標的一部分。這些電池動力飛機由瑞典新創公司Heart Aerospace開發，聯航於2021年7月向該公司訂購了100架飛機。聯航還透過其風投部門向該公司投資 一筆不詳金額。

Shopify將改善平台交易安全

歐盟 執委會發表聲明表示，電商企業Shopify已承諾改進其平台，以讓客戶的線上購物更安全。Shopify承諾更改其模板設計，明載公司資訊和聯繫方式，為交易者提供有關歐盟消費者相關法律的明確指導，並在任何國家消費者當局要求時，提供有關任何歐盟交易對象的企業詳細資訊。

Visa與加密業者FTX合作發卡

Visa看好加密貨幣 投資人仍然希望花費他們的數位貨幣，即使今年價格暴跌。這家支付巨頭正與全球交易所FTX合作，在40個國家提供借記卡，重心放在拉丁美洲、亞洲和歐洲。這些卡已在美國上市，將直接聯結用戶的FTX加密貨幣投資帳戶，允許客戶在不移出交易所的情況下使用數位貨幣。

NHTSA結束調查固特異輪始

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，它已結束一項針對固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber Co)的調查。該調查始於2017年，目標是已停產近20年的RV車輪胎安全性。固特異公司在6月宣布，由於可能發生災難性的胎面分離，它將召回17.3萬條用於RV車的G159輪胎，尺寸為275/70R22.5。

特斯拉7天跌16% 疫來最糟

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)在推特上告訴他1.08億粉絲剛度過「非常緊張的7天」，該公司股價在此期間下跌近16%，從9月30日的265.25元跌至223.07元，為2020年3月以來最糟的單周走勢，當時新冠疫情開始席捲全美，導致企業和公共生活停擺。

傳ESPN將與Draftking合作

知情人士透露，迪士尼旗下ESPN頻道即將與體育博彩公司DraftKings Inc.建立大型新合作夥伴關係。該協議將為這家媒體巨頭利用日益蓬勃的合法體育博彩浪潮鋪平道路。越來越多的州將體育博彩合法化，媒體業者正在尋找藉此賺錢的方法。