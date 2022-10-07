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日經拆解iPhone 14 零件成本歷代最貴

編譯易起宇／綜合外電
日經新聞對蘋果iPhone 14的拆解報告顯示，這一代的零件成本比前一代高20%，達到歷來最高。 （路透）
日經新聞對蘋果iPhone 14的拆解報告顯示，這一代的零件成本比前一代高20%，達到歷來最高。 （路透）

日經新聞對蘋果最新旗艦智慧手機iPhone 14的拆解報告顯示，這一代的iPhone零件成本約比前一代貴20%，並達到歷來新高。製造成本的上漲，意味著蘋果的獲利率可能下滑。

據協助日經拆解iPhone 14系列手機的東京研究公司Fomalhaut Techno Solutions估計，iPhone 14 Pro Max的零件成本為501美元，比去年發售的iPhone 13 Pro Max，高出逾60美元。

雖然自2018年首次推出高階的Max機種以來，該機種的零件成本一直介在400至450美元間，但這次一口氣大幅上漲60美元，已讓該機種無論總成本或上漲幅度，皆為2018年來最高。

Fomalhaut表示，成本上漲主因是iPhone 14 Pro和Pro Max使用的A16仿生晶片。這款獨家晶片的成本為110美元，是去年iPhone 13 Pro Max 採用的A15晶片的逾2.4倍。台積電和南韓三星電子是唯二能生產這款4奈米晶片的公司。

iPhone 14也主打搭載了新的相機零件，包括Sony生產的CMOS影像感測器。這些感測器的尺寸比前一代使用的增大30%，成本也上漲約50%至15美元。

iPhone 晶片 手機

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