等待非農報告 道指跌346點

美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。

道瓊工業平均指數 下跌346.93點或1.15%至2萬9926.94點。史坦普500指數下跌38.76點或1.02%至3744.52點。而那斯達克綜合指數下跌75.33點或0.68%至1萬1073.31點。三大股指開盤走低。所有主要股指本周可望上漲超過4%，為6月24日以來的最佳單周。

能源是表現最好的類股，上漲1.8%。公用事業股表現落後，下跌3.3%。

指標10年期國債殖利率 超過3.8%。對貨幣政策變化更為敏感的2年期國債殖利率升破4.2%。

投資人正在焦急地等待7日的就業報告，該報告將顯示9月勞動市場的表現，為Fed提供有關其升息活動的另一條資訊。

在白宮宣布總統拜登將赦免所有單純持有大麻 的聯邦罪行後，大麻股在晚盤交易中飆升。Tilray Brands上漲30.87%，而Canopy Growth上漲23.44%。

拜登的決定並沒有改變美國將大麻企業化的商業前景，但這可能是一個訊號，代表聯邦政府正在接近某種形式的合法化。總統指示HHS​​主席和司法部長開始審查大麻的法律地位。

根據6日發布的3份最新分析師報告，美國大型銀行可能會在下周公布良好的第3季業績，為該類股的潛在股票反彈做好準備。