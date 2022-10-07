我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

等待非農報告 道指跌346點

財經新聞組／綜合報導

美股6日下跌，交易員評估了本月初股指和利率的劇烈波動。

道瓊工業平均指數下跌346.93點或1.15%至2萬9926.94點。史坦普500指數下跌38.76點或1.02%至3744.52點。而那斯達克綜合指數下跌75.33點或0.68%至1萬1073.31點。三大股指開盤走低。所有主要股指本周可望上漲超過4%，為6月24日以來的最佳單周。

能源是表現最好的類股，上漲1.8%。公用事業股表現落後，下跌3.3%。

指標10年期國債殖利率超過3.8%。對貨幣政策變化更為敏感的2年期國債殖利率升破4.2%。

投資人正在焦急地等待7日的就業報告，該報告將顯示9月勞動市場的表現，為Fed提供有關其升息活動的另一條資訊。

在白宮宣布總統拜登將赦免所有單純持有大麻的聯邦罪行後，大麻股在晚盤交易中飆升。Tilray Brands上漲30.87%，而Canopy Growth上漲23.44%。

拜登的決定並沒有改變美國將大麻企業化的商業前景，但這可能是一個訊號，代表聯邦政府正在接近某種形式的合法化。總統指示HHS​​主席和司法部長開始審查大麻的法律地位。

根據6日發布的3份最新分析師報告，美國大型銀行可能會在下周公布良好的第3季業績，為該類股的潛在股票反彈做好準備。

殖利率 大麻 指數

上一則

專注成長 Peloton再裁500人

下一則

疫情帶動好眠旅遊 飯店搶商機

延伸閱讀

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認

拜登未排除在G20峰會見普亭 兩人是否與會待確認
拜登赴佛州視察颶風災情 被麥克風錄到「噴粗話」

拜登赴佛州視察颶風災情 被麥克風錄到「噴粗話」
政治放一邊 拜登佛州勘災讚德桑提斯「我們步調一致」

政治放一邊 拜登佛州勘災讚德桑提斯「我們步調一致」
OPEC+石油減產 拜登政府力挽狂瀾失敗 恐影響期中選情

OPEC+石油減產 拜登政府力挽狂瀾失敗 恐影響期中選情

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布