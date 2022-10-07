專注成長 Peloton再裁500人

Peloton將再裁員 500人，CEO麥卡錫(Barry McCarthy)表示，這項決定應該可以讓這家陷入困境的健身 器材製造商的業務恢復成長。

麥卡錫表示，這次裁員人數約占Peloton員工總數的12%，也代表該公司的一個轉捩點。Peloton今年來已經進行了多輪裁員。

他說，「企業重組在今天的公告發布後宣告完成。」「現在我們將專注於成長。」

麥卡錫表示，該公司現在必須證明其最近的一系列策略變化，包括設備租賃以及與亞馬遜 和希爾頓的合作夥伴關係，可以幫助其發展。

Peloton的股價6日上漲4%。今年以來下跌約76%。

今年稍早，麥卡錫從聯合創始人佛利(John Foley)手中接任Peloton的CEO一職，並負責其商業模式的巨大轉型，因為該公司在新冠疫情初期的銷售熱潮退燒後舉步維艱。曾任職於Spotify和Netflix的麥卡錫將公司的業務進一步推向訂閱制，同時擴大了Peloton直接面向消費者產品的範圍。

本周稍早，該公司表示將把飛輪產品放在美國的每一家希爾頓品牌酒店。最近還宣布與迪克體育用品和亞馬遜合作銷售其健身設備。

《華爾街日報》報導，麥卡錫宣布該公司有6個月的時間證明其轉型策略是否成功。」

報導引述他的話：「我們需要發展以讓業務達到可自給自足的水平。」

但即使超過6個月的時間，麥卡錫說，已經減緩了現金消耗速度的Peloton仍然「資本充足」和「流動性高」。仍可望在本財年實現正現金流目標。

他說，「我感到前所未有的樂觀。」這句話正好反映出該公司過去幾個月所做的改變。