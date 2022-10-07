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專注成長 Peloton再裁500人

財經新聞組／綜合報導

Peloton將再裁員500人，CEO麥卡錫(Barry McCarthy)表示，這項決定應該可以讓這家陷入困境的健身器材製造商的業務恢復成長。

麥卡錫表示，這次裁員人數約占Peloton員工總數的12%，也代表該公司的一個轉捩點。Peloton今年來已經進行了多輪裁員。

他說，「企業重組在今天的公告發布後宣告完成。」「現在我們將專注於成長。」

麥卡錫表示，該公司現在必須證明其最近的一系列策略變化，包括設備租賃以及與亞馬遜和希爾頓的合作夥伴關係，可以幫助其發展。

Peloton的股價6日上漲4%。今年以來下跌約76%。

今年稍早，麥卡錫從聯合創始人佛利(John Foley)手中接任Peloton的CEO一職，並負責其商業模式的巨大轉型，因為該公司在新冠疫情初期的銷售熱潮退燒後舉步維艱。曾任職於Spotify和Netflix的麥卡錫將公司的業務進一步推向訂閱制，同時擴大了Peloton直接面向消費者產品的範圍。

本周稍早，該公司表示將把飛輪產品放在美國的每一家希爾頓品牌酒店。最近還宣布與迪克體育用品和亞馬遜合作銷售其健身設備。

《華爾街日報》報導，麥卡錫宣布該公司有6個月的時間證明其轉型策略是否成功。」

報導引述他的話：「我們需要發展以讓業務達到可自給自足的水平。」

但即使超過6個月的時間，麥卡錫說，已經減緩了現金消耗速度的Peloton仍然「資本充足」和「流動性高」。仍可望在本財年實現正現金流目標。

他說，「我感到前所未有的樂觀。」這句話正好反映出該公司過去幾個月所做的改變。

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