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財經簡訊

財經新聞組／整理

下一代iPhone將採USB-C

分析師表示，在歐洲強制規範統一充電器的法律更接近現實之後，蘋果下一代iPhone很可能就會配備USB-C充電端口。IDC技術產業分析師馬伯遠(Bryan Ma)表示，如果蘋果明年改用USB-C，將會是全面採用，而不僅僅是針對歐盟；因為最合理的作法是全球一致，不必量身訂製。

華爾街看好Rivian產量達標

電動車新創公司Rivian Automotive在3月告訴投資人，將在2022年生產2.5萬輛汽車。它還有3個月的時間來達成這項艱鉅的任務。截至9月底它只生產了1萬4317輛，代表從現在到12月底必須再生產約1.07萬輛，才能兌現承諾。分析師表示，即使供應鏈因素作梗，其第3季業績使可望達成全年目標。

Fed行長：談暫停升息太早

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，Fed尚未完成降低通膨的任務，距離暫停升息「還早得很」。他指出，「我們還有更多工作要做。在出現證據證明潛在通膨已經穩固見頂並可望回落之前，我不認為會宣布暫停升息。我認為我們離暫停升息還有很長的路要走。」

亞馬遜將雇15萬名假期勞工

亞馬遜表示，在即將到來的假日購物季之前將在美國雇用15萬名全職、季節性和兼職員工。這家全球最大線上零售商去年9月雇用了相同數量的勞工。該公司表示，新職位將負責包裝、揀貨、分類和運輸訂單，部分據點的勞工將有資格獲得高達3000元的簽約獎金。

首申失業金21.9萬 高於預期

勞工部表示，截至10月1日當周初領失業金人數21.9萬人，高於預期的20.3萬人，較下修後的前值19萬人高出2.9萬；4周移動平均值20.6萬人。有一周時間落差的持續申領人數136.1萬人，較上周修正後的134.6萬人增加1.5萬人，高於預期的134.5萬人；4周移動平均值138.1萬人。

福特再漲Lightning皮卡售價

福特汽車以成本上升和供應鏈問題為由，在2個月內再度將2023車式的電動F-150 Lightning皮卡的起價調高5000元。商用和企業客戶的入門級型號2023 Lightning Pro的新價格為5萬1974元，比之前的價格上漲近11%，比2021年5月首度上市時的3萬9974元原始價格上漲30%。

勞工部 升息 分析師

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