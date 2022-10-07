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Fed升息效應 勞動市場降溫

編譯湯淑君／綜合報導
Fed升息效應讓勞動市場降溫。 （美聯社）
Fed升息效應讓勞動市場降溫。 （美聯社）

美國上周首次申領失業救濟金人數升到五周來最高，且增幅比預期大，是美國勞動市場降溫的最新跡象，顯示聯準會（Fed）連番升息已降低經濟需求，促使企業減少聘僱人手，裁員人數也攀升。

但整體而言，申領人數依然接近新冠肺炎疫情爆發前的低檔，反映就業市場仍強勁，Fed加速升息抗通膨的決心難以撼動。

美國勞工部6日公布，在止於10月1日的當周，美國初領失業金人數躍增2.9萬人，經季節調整後為21.9萬人，是8月底來最高，但與2019年均值21.8萬人相近，且仍維持在歷史低檔。路透訪調經濟學家原先估計為20.3萬人。

前一周數據從原先公布的19.3萬人，下修至19萬人，是4月來最低。撫平單周波動性的四周移動平均值為20.65萬人，只比前一周修正後的均值微增250人。

在止於9月24日的一周，持續申領失業救濟金人數攀升至136萬人。持續申領人數比上周申領人數晚一周公布。

對市場而言，申領救濟金人數增加，是「壞消息變成好消息」，因為投資人正希望就業市場降溫，能促使Fed放慢升息抗通膨的步調。

倘若申領人數持續走高，可能意味著各行各業的支出平平，且經濟前景不明迫使企業解僱勞工。

不過，目前申領人數依然偏低，可見美國就業市場仍強勁，儘管最近的確顯露一些降溫跡象。例如，企業8月開出的職缺數銳減，降到一年來最低；裁員人數仍有限，但近幾周來裁員的公司愈來愈多，包括羅賓漢市場（Robinhood Markets）、微軟、特斯拉、Netflix和福特汽車，都已宣布或計畫裁員。

更關鍵的美國9月非農就業報告預定7日發布，經濟學家預期上月非農就業人數增加26萬人，雖比8月的31.5萬人明顯趨緩，但仍然強健。

失業率估計持平在3.7%，接近50年低點。平均時薪升幅預料仍然扎實。

美上周初領失業金人數。(資料來源:彭博資訊)
美上周初領失業金人數。(資料來源:彭博資訊)

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