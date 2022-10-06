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Google智慧手機Pixel 7下單800萬支 備貨量創新高

編譯陳律安／綜合外電
Google對Pixel 7的銷售預期相當樂觀。（路透）
Google對Pixel 7的銷售預期相當樂觀。（路透）

Google公司即將發表新一代智慧手機Pixel 7，傳出要供應鏈備貨逾800萬支，為史上最高，顯然不畏當前智慧手機市場萎縮，仍做足準備，迎戰蘋果、三星等對手。

日經亞洲引述知情人士報導，Google為Pixel 7系列手機的備貨數量突破800萬支，並已知會數家供應商，預估2023年其智慧手機銷量可望比今年翻倍。

Google定6日發表新一代的Pixel 7和Pixel 7 Pro，和第一款智慧手表Google Pixel Watch及新款耳機。消息人士並表示，Google也對預定明年初發表的平價版Pixel手機，備貨約400萬支。

Google樂觀的手機銷售預期，使該公司成為在經濟放緩之際，少數仍有望維持成長的手機製造業者。市調機構Canalys的數據顯示，全球智慧手機市場的規模，在今年第1與第2季分別年減11%和9%。而Pixel在2021年上半年在美國本土市場銷量暴增345%，穩居美國市場第五大手機製造商，市占為2.6%。

知情人士說，Google自2021年起即對供應商表示，其身為美國唯一的安卓智慧手機製造商的地位，有助於拓展美國、歐洲及日本的市場。

手機 Google 供應鏈

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