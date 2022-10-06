雖連兩日大漲 史指恐未見底

多數華爾街投行對史坦普500指數觸底持懷疑態度，並警告多數美股 仍然沒有完全反映出利率上升對於企業業績和估值的風險。匯豐 (HSBC)表示，Fed為對抗40年來最嚴峻的通膨而採取的激進緊縮措施，可能進一步損害企業獲利，進而影響股價。

匯豐加入高盛集團和美國商銀等對史指持「懷疑論」的機構行列。史指本周連兩日上漲近6%至3790.93點，創2020年4月以來最大兩日漲幅。但是，匯豐卻將史指今年年終目標預期從4450點大幅調降至3500點，較4日收盤下跌約7.6%。匯豐指出，借貸成本上升前景的轉變，將對美股估值構成巨大壓力。

匯豐首席多元資產策略師凱特 納(Max Kettner)表示，史指的估值風險「將持續到2023年，未來幾個月的下行趨勢主要來自於企業獲利能力放緩」，這可能會在第4季將史指推低至3200點。

瑞信策略師們本周將史指年終目標調降10%至3850點，理由是明年企業獲利增速可能大幅放緩。向來看漲美股的高盛上月也罕見地將史指2022年目標預期從4300點調降至3600點。

雖然今年多次出現拋售行情，但以蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)為首的美國商銀行策略師本周表示：「華爾街還沒有完全投降。」他上月重申該行對於史指年底將達3600點的預期目標。

匯豐預計，風險資產的低點將出現在2023年年初，屆時美國陷入經濟衰退的可能性將越來越大。但與此同時該行也認為，美股可能在明年下半年實現強勁反彈。

凱特納指出，「隨著Fed未來發出暫停甚至正式結束升息周期的訊號，這應該會帶來一些急需的緩解因素，讓史指在2023年底前升至4000點。」（財經新聞組）