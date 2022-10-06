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雖連兩日大漲 史指恐未見底

財經新聞組／綜合報導

多數華爾街投行對史坦普500指數觸底持懷疑態度，並警告多數美股仍然沒有完全反映出利率上升對於企業業績和估值的風險。匯豐(HSBC)表示，Fed為對抗40年來最嚴峻的通膨而採取的激進緊縮措施，可能進一步損害企業獲利，進而影響股價。

匯豐加入高盛集團和美國商銀等對史指持「懷疑論」的機構行列。史指本周連兩日上漲近6%至3790.93點，創2020年4月以來最大兩日漲幅。但是，匯豐卻將史指今年年終目標預期從4450點大幅調降至3500點，較4日收盤下跌約7.6%。匯豐指出，借貸成本上升前景的轉變，將對美股估值構成巨大壓力。

匯豐首席多元資產策略師凱特納(Max Kettner)表示，史指的估值風險「將持續到2023年，未來幾個月的下行趨勢主要來自於企業獲利能力放緩」，這可能會在第4季將史指推低至3200點。

瑞信策略師們本周將史指年終目標調降10%至3850點，理由是明年企業獲利增速可能大幅放緩。向來看漲美股的高盛上月也罕見地將史指2022年目標預期從4300點調降至3600點。

雖然今年多次出現拋售行情，但以蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)為首的美國商銀行策略師本周表示：「華爾街還沒有完全投降。」他上月重申該行對於史指年底將達3600點的預期目標。

匯豐預計，風險資產的低點將出現在2023年年初，屆時美國陷入經濟衰退的可能性將越來越大。但與此同時該行也認為，美股可能在明年下半年實現強勁反彈。

凱特納指出，「隨著Fed未來發出暫停甚至正式結束升息周期的訊號，這應該會帶來一些急需的緩解因素，讓史指在2023年底前升至4000點。」（財經新聞組）

匯豐 美股 凱特

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