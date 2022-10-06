我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

財經簡訊

財經新聞組／整理

福特停產價值50萬GT跑車

福特汽車將於今年底前結束其價值50萬元的GT超級跑車的生產，另外推出一款特別版車型，向該車的賽車傳統致敬。該公司表示，2022年式福特GT LM版將是第三代車款的最後一款車型；該車款在退出市場10年後於2016年復出。福特將只生產20輛 GT LM版汽車，將在今年秋季生產並交車。

利率+颶風 房貸需求急降

20多年僅見的高房貸利率碰上史上最致命的颶風，導致房貸需求急劇下降。根據抵押銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降14.2%，觸及1997年以來最低水平。30年期固定利率房貸平均合約利率從6.52%升至6.75%；再融資數量上周下降 18%，較一年前同周下降86%。

亞馬遜投資1.5億風投基金

亞馬遜首次投資外部風險投資基金，宣布將向邊緣創始人的企業提供1.5億元。該公司目標是到2023年將資金投入10多個基金中，以支持已達或未達投資種子階段的大約200家公司。將專注於黑人、拉丁裔、女性、原住民和LGBTQIA+等企業創始人。

日本建議幼兒接種輝瑞疫苗

日本厚生勞動省的一個小組建議批准輝瑞的新冠病毒疫苗用於年僅6個月大的幼兒。日本在1月將疫苗的使用範圍向下擴大到5歲兒童。衛生當局上月開始分發針對該病毒Omicron變種病毒的輝瑞和Moderna的加強劑。小組還建議批准另一種可預防Omicron的BA.4和BA.5次變種病毒的疫苗。

9月ADP就業新增20.8萬職位

薪資服務公司ADP報告，9月勞動市場表現強勁，私營企業新增就業崗位20.8萬個職位，優於《道瓊》估計的20萬，也高於8月上修後的18.5萬。其中商品生產業減少2.9萬個職位，製造業減少1.3萬個，自然資源和採礦業減少1.6萬個。但貿易、運輸和公用事業大增14.7萬個。

擴大偵錯 Spotify收購Kinzen

音頻串流媒體服務Spotify Technology SA表示已收購幫助識別平台上有害內容的公司Kinzen，交易條款並未披露。總部位於都柏林的Kinzen自2020年以來一直與Spotify合作，最初專注於選舉相關內容的完整性。之後合作範圍擴大到包括針對錯誤訊息、虛假訊息和仇恨言論。

投資 疫苗 利率

上一則

前兩日大漲後 股指拉回小跌

下一則

蘋果耳機產線 部分轉移印度

延伸閱讀

福特F系列Super Duty 銷售額超過150億美元

福特F系列Super Duty 銷售額超過150億美元
福特中國設獨立公司 加速電氣化轉型

福特中國設獨立公司 加速電氣化轉型
電動車當道，汽車動力車仍大行其市

電動車當道，汽車動力車仍大行其市
福特獲利示警 後續影響未定

福特獲利示警 後續影響未定

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西