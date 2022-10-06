前兩日大漲後 股指拉回小跌

由於華爾街未能守住過去兩個交易日的大漲走勢，美股 下跌。

道瓊工業平均指數 下跌42.45點或0.14%至3萬273.87點。早盤一度下跌429.88點。史坦普500指數下跌7.65點或0.2%至3783.28點。那斯達克綜合指數下跌27.77點或0.25%至1萬1148.64點。

由於債券殖利率 從多年高點回落，美股本周初上漲，史指創下2020年以來最大兩日漲幅。殖利率5日大幅上漲，指標10年期國債殖利率在前一交易日短暫跌破3.6%後攀升至3.74%。對大部分美股走勢帶來壓力。

ADP的最新報告顯示，私人就業人數增加20.8萬人，超過道瓊的估計。9月ISM服務業指數也顯示出穩健成長。

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克在演講中對通膨發表強硬言論，聲稱Fed在宣布勝利之前還有很多工作要做。

從利率角度來看，他預計Fed的基準利率將升至4%-4.5%，然後才能暫停評估進展情況。FOMC 9月發布的利率預測是2023年將升至4.6%，這讓博斯蒂克略微偏向鴿派。

主要股指由大跌拉回，由能源公司埃克森美孚和哈里伯頓領漲，均上漲約4%。早盤承壓的半導體業從低點反彈。高通上漲2.06%，推動該行業回升。與此同時，Nike在晚盤上漲2.78%，引領消費類股走高。