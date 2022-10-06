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海產自給率低 逾70%進口

財經新聞組／綜合報導
美國大部分海產漁獲來自進口。（路透）
美國大部分海產漁獲來自進口。（路透）

根據聯合國糧農組織(FAO)的數據，2020年全球漁業產值達到創紀錄的4060億元。

在美國，麻州的New Bedford是產值最高的漁港，2020年高達3.766億元。

當地Foley Fish的第四代魚販拉姆斯丹(Laura Foley Ramsden)表示，「在1990年代，漁業資源出現暴跌。改變了我們提供的物種。它改變捕獲率，也改變定價。」

漁業崩盤導致國會修訂1976年馬格努森-史蒂文斯法案(Magnusson-Stevens act)，該法是管理海洋系統的主要法律，並最終讓美國成為漁業管理的世界領導者，禁止過度捕撈並要求重建魚群。

華盛頓大學水產和漁業服務教授希爾伯恩(Ray Hilborn)指出，「捕魚的難度超過了產量最大化，但這並不意味著漁獲量下降，也並不意味著滅絕，更並不意味著崩盤，它只是意味著捕魚越來越難。」

美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)估計，現在90%的漁業都獲得永續管理。截至2020年6月，已重建47種魚類種群，如奇努克鮭魚(chinook salmon)和大西洋扇貝。

拉姆斯丹說，「但問題仍在。為了保護其他物種，反而導致新英格蘭的某些物種年度捕撈未達上限。」

當魚的捕撈速度低於最大永續產量時，就會出現捕撈不足，這在美國已經很普遍。

例如，根據NOAA針對泛大西洋底棲魚類的捕獲量報告，在2021年5月至2022年4月間，按磅計算，僅達約15%的潛在捕獲量。

根據NOAA的數據，美國70%到85%的海產來自進口。2020年，美國進口超過60億磅的海產，價值超過210億元，造成全美海產貿易逆差170億元。

但有些供應鏈模糊不清。FAO指出，許多國家沒有建立漁獲趨勢和庫存數據，因為缺乏適當的管理系統。

希爾伯恩說：「這些國家平均而言都是捕撈過度。」這些主要國家包括中國、南韓、越南、印尼、泰國和印度。

越南 新英格蘭 麻州

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