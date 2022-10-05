馬斯克回心轉意要買推特後還能反悔嗎？四QA看懂

馬斯克表示，要以4月雙方同意的條件收購推特。（路透）

4月時，媒體頭條是美國億萬富豪馬斯克 想以每股54.2美元的價碼收購推特 ，幾個月後，現在的新聞頭條還是一樣，也顯示馬斯克和推特幾個月的爭議又回到原點。

在馬斯克反悔不想買推特後，推特主管把馬斯克告上法院。隨著美國法院將在17日審理這項併購案的爭議，這位特斯拉執行長又回心轉意，希望以4月提議的價碼收購推特，這個最新發展暗示馬斯克已認同許多觀察家的看法－買到推特是一大勝利。馬斯克也推文表示，收購推特將有助加速開發「包羅萬象」的「X應用程式」。

以下為洛杉磯時報整理、這項交易接下來發展的關鍵問答：

交易會順利完成嗎？

在經歷過去半年的風風雨雨之後，馬斯克的最新提案可能很難令人相信。

馬斯克一開始是在不須公開揭露的情況下，買下推特股票，接著同意加入推特董事會，之後尋求收購推特，但想反悔後退出董事會，且公開批評推特的主管，指稱推特的主管誤導了他和投資人對於該平台機器人帳號的問題，還嘲諷說推特的服務可能正在死去。

因為擔心馬斯克又反悔，推特據傳請求德拉瓦州衡平法院監督這樁交易完成。

馬斯克還能退出交易嗎？

馬斯克律師團的信函宣稱，馬斯克有意「在收到債務融資 的資金時」，以4月彼此同意的條件完成交易。引號內的這句話可能很重要。

馬斯克440億美元的出價，包括來自摩根大通、美國銀行及巴克萊銀行等銀行的130億美元債務融資。杜蘭大學（Tulane）法律教授Ann Lipton指出，根據合併協議條件，若銀行未能履行融資，馬斯克只須付10億美元的分手費，就能擺脫這項交易，但這有一個條件，就是馬斯克必須決定不妨礙融資、也不影響銀行業者。

銀行業者可能有樂見交易破局的自身動機，因為銀行業者過去幾個月來都難以把收購債務轉移給投資人，也可能因推特交易而面臨龐大損失。但另一方面，這些銀行也有履行承諾的法律義務和名聲壓力，不管這些承諾有多貴。

若銀行出資，德拉瓦州衡平法院可能要求馬斯克要讓這些銀行履行承諾，就算馬斯克必須告這些銀行，也要迫使銀行完成融資。哥倫比亞大學法學院教授Eric Talley認為，銀行退出的機率「非常低，但不是不可能」。

馬斯克和富豪友人間的往來，有迫使馬斯克須完成交易嗎？

這只是一個理論。在本案的調查階段，暴露一堆馬斯克和矽谷富豪之間的內部電郵和簡訊。其中一些簡訊顯示馬斯克根本毫無準備或不知道情況。他在和推特執行長Parag Agrawal往來時，寫說：「我有點不知道我該不該當老闆。」

另一方面，馬斯克的一些好友似乎又太過信任馬斯克、或不夠謹慎。甲骨文創辦人Larry Ellison和知名創投投資人Marc Andreessen在顯然無意進行實地查核作業下，就提供大筆資金，天使投資人Jason Calacanis還在簡訊中，表明有意成為推特執行長人選之一，之後因沒經過馬斯克允許，擅自籌措這筆交易的外部資金，而惹惱馬斯克。

這些簡訊也顯示馬斯克和政治右翼之間的良好關係。保守派創投家Joe Lonsdale傳簡訊給碼斯克說，佛州州長支持他。媒體巨擘Axel Springer執行長Mathias Dopfner也傳簡訊給馬斯克說：「你為什麼不買推特？我們會幫忙奔走。」Mathias Dopfner曾要求公司員工為川普連任祈禱。

推特現在會怎樣？

雖然外流的簡訊顯示馬斯克想把推特打造為言論自由天堂的願景，但他對推特的規畫還不得而知。他在6月和員工開會時說，他希望讓推特每日活躍用戶達到10億人、並且獲利。

若要達成這個目標、還要還清因這筆交易所欠下的債務，他將遭遇艱困任務。他在6月的會議暗示，有可能會裁員，以壓低推特目前高過營收的成本，他的一些朋友也建議他應該裁汰推特的大部分員工。