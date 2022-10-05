加密幣威脅金融體系 FSOC籲立法規範

美國監管當局警告，與加密貨幣相關的風險可能迅速增加，最終將威脅更廣泛的金融體系。（路透）

美國財長葉倫主持的金融穩定監管委員會（FSOC）3日發布報告警告，與加密貨幣 相關的風險可能迅速增加，最終將威脅更廣泛的金融體系，呼籲國會立法授予行政部門更多權限，以更嚴格監管數位資產。

FSOC的成員包括財政部 、證管會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）等監管機構的官員，這份120頁的報告警告，許多加密貨幣活動缺乏「基本的風險控管，難以防範擠兌風險、也難以幫助確保槓桿不會太過」，而且加密貨幣價格似乎主要是由投機活動驅動，而非根據當前的經濟基本用途，導致價格一再暴漲暴跌。

報告說，雖然加密貨幣規模仍比整個金融體系還小，但這可能會迅速改變，加劇潛在的系統性風險，若這些脆弱性繼續存在，而加密資產活動的規模以及與傳統金融體系的互聯性迅速增加，加密資產的金融穩定風險將很龐大。

FSOC指出，雖然目前加密貨幣產業的大部分管轄權都有現有的聯邦監管法律為基礎，但仍出現漏洞，導致加密貨幣資產業者得以找到最有利自身法規，聯邦政府 也正加強跨部會合作補上漏洞，仍需國會立法處理各種落差，例如加密貨幣的「現貨」市場並不符合證管會規範的證券定義。

這份報告呼籲，授權聯邦市場規範機構，能夠制定法規，規範目前美國證管法規未涵蓋的加密資產市場，應涵蓋利益衝突、不法的交易行為、消費者資產區隔、網路資產以及留存紀錄，同時應允許監管當局能夠沈是加密平台子公司、並且設立監管穩定幣發行者的聯邦架構。