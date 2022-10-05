我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

道指2天漲1500點 史指走勢2年最佳

財經新聞組／綜合報導

因華爾街前一交易日大幅反彈，加上債券殖利率繼續下跌，美股4日繼續飆升。

道瓊工業平均指數上漲825.43點或2.8%至3萬316.32點，兩天上漲超過1500點。史坦普500指數上漲112.5點或3.06%至3790.93點，本周上漲5.7%，為2020年3月來最大兩日漲幅。那斯達克綜合指數上漲360.97點或3.34%至1萬1176.41點。

隨著美國國債殖利率從逾10年高點回落，過去兩個交易日的情緒有所改善。10年期美國國債殖利率4日約為3.63%，低於上周一度超過4%的水平。盤中更一度跌破3.6%。

瑞士信貸收盤上漲12%，也使股市情緒得到提振。本周初，人們對該行的財務狀況感到擔憂。該行表示將在發布第3季財報數據的同時提供其策略的更新。

其他值得注意的股票方面，在馬斯克改變主意並同意以每股54.2元的商定價格收購社交媒體巨頭後，推特上漲22.24%。

在職位空缺數據顯示勞動市場疲軟，導致一些交易員押注Fed可能會比預期更早退出激進的緊縮政策，美股漲勢也獲得支撐。

另一個有助於股市走勢的因素可能是美元連續第5天下跌。DXY美元貨幣指數在晚盤下跌1.5%至110.06。英鎊和歐元兌美元匯率均上揚超過1%。美元兌日元也下跌。

殖利率 指數 國債

上一則

安聯顧問伊爾艾朗:瑞信不會是雷曼

下一則

加密幣威脅金融體系 FSOC籲立法規範

延伸閱讀

收購案露曙光？馬斯克喊話推特：撤告就440億收購

收購案露曙光？馬斯克喊話推特：撤告就440億收購
馬斯克和推特雙輸？CNN揭露收購案最大贏家

馬斯克和推特雙輸？CNN揭露收購案最大贏家
怕敗訴？玩操作？盤點馬斯克回心轉意收購推特4理由

怕敗訴？玩操作？盤點馬斯克回心轉意收購推特4理由
馬斯克收購推特成冤大頭？用簡單數學來看為何他買太貴

馬斯克收購推特成冤大頭？用簡單數學來看為何他買太貴

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子