道指2天漲1500點 史指走勢2年最佳

因華爾街前一交易日大幅反彈，加上債券殖利率 繼續下跌，美股4日繼續飆升。

道瓊工業平均指數 上漲825.43點或2.8%至3萬316.32點，兩天上漲超過1500點。史坦普500指數上漲112.5點或3.06%至3790.93點，本周上漲5.7%，為2020年3月來最大兩日漲幅。那斯達克綜合指數上漲360.97點或3.34%至1萬1176.41點。

隨著美國國債 殖利率從逾10年高點回落，過去兩個交易日的情緒有所改善。10年期美國國債殖利率4日約為3.63%，低於上周一度超過4%的水平。盤中更一度跌破3.6%。

瑞士信貸收盤上漲12%，也使股市情緒得到提振。本周初，人們對該行的財務狀況感到擔憂。該行表示將在發布第3季財報數據的同時提供其策略的更新。

其他值得注意的股票方面，在馬斯克改變主意並同意以每股54.2元的商定價格收購社交媒體巨頭後，推特上漲22.24%。

在職位空缺數據顯示勞動市場疲軟，導致一些交易員押注Fed可能會比預期更早退出激進的緊縮政策，美股漲勢也獲得支撐。

另一個有助於股市走勢的因素可能是美元連續第5天下跌。DXY美元貨幣指數在晚盤下跌1.5%至110.06。英鎊和歐元兌美元匯率均上揚超過1%。美元兌日元也下跌。