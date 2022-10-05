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財經簡訊

財經新聞組／整理

荷法院駁回小鎮對推特訴訟

一家荷蘭法院駁回Bodegraven-Reeuwijk鎮的訴訟，該鎮訴請法院要求推特採取更多措施來處理有關1980年代毫無依據、宣稱該鎮有一群崇拜撒旦的戀童癖者的貼文。海牙地方法院決議，這家社交媒體巨頭「已經做出足夠的工作，從其平台上刪除了有關『Bodegraven 故事』的非法內容」。

亞馬遜股票具投資吸引力

Jefferies長期技術分析師希爾(Brent Thill)表示，亞馬遜股價基本上已經反映通膨上升和潛在的衰退，這意味著它已成一項具有吸引力的投資。預計隨著成本不利因素的解決和獲利能力的擴大，市場會將更大的價值歸因於核心零售。他重申目標價165元和「買進」評級不變。

美銀投資1億 支持少數族裔

美國商銀計畫向專注於少數族裔社區的銀行投資1億元，持有每家銀行不到5%的股權。這項投資金額將是早先承諾投資少數族裔存款機構(MDI)的2倍，這些機構主要由少數族裔個人擁有。美商銀近年來擴大其種族平等倡議，對22家MDI和社區發展金融機構進行了4250萬元的股權投資。

空運成本下降 但吸引力不減

全球各地的空運成本正在下降，但部分公司表示，這塊市場仍可保持多年的吸引力。空運雖只占整體貨運市場一小部分，但在疫情期間，供應鏈問題、旅遊限制和貪婪的消費者支出，將這塊利基市場推到了最前線。波音和空中巴士都在銷售其最新廣體客機的貨機版本。

Rivian產能將達標 股價大漲

第3季交車數創新高，並可望達成全年2.5萬輛的目標，Rivian Automotive Inc上漲13.83%。Rivian今年至今共生產了1萬4317輛電動車，必須在今年最後3個月生產超過1萬500輛才能實現其生產目標。Rivian之前為應對供應鏈的混亂，將年產量目標從3月的5萬輛減半。

福特汽車上季銷量成長16%

福特汽車經歷前幾個月的供應鏈和交車問題後，第3季銷售出現成長。7月到9月總銷量同比成長16%至46萬4674輛，卡車銷量成長4%，SUV銷量增加33%。小型Maverick皮卡的銷量從506輛飆升至1萬3049輛。2023年款已停止接單，2024年款尚未開放預訂。

投資 供應鏈 亞馬遜

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