股指是否觸底 端視Fed轉向

美股 三大指數 本周大漲，多頭希望觸底轉升的願望正在增強。隨著英國金融危機的消退，美債殖利率出現下跌。同時，美國9月ISM製造業指數不及預期，市場認為Fed將變得更加鴿派。

美股跌入熊市已經超過半年，跌幅約為25%，現在市場想確定是否已經到了拐點。

投資 人對股市的悲觀情緒已達到頂峰，將資金投入其他資產。高盛的投資人情緒指標連續第31周呈現負值，接近創紀錄水平。高盛策略師表示，這意味著「除了股票別無選擇」(TINA)的結束。不過，極端悲觀的情緒被視為逆勢看漲的指標。

最新的AAII美國散戶情緒指數顯示，認為未來6個月股票走低的空頭數量連續第二周超過60%。Carson Group分析師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「這是該指數自1987年創立第一次出現這種情況，而不是出現在1987年股市崩盤、科技泡沫、金融危機或疫情期間，這是否意味著該是反轉的時候了？」

由於債券流動和信貸技術面惡化，美國商銀的牛熊指標仍處於0.0的最大看跌水平。但策略師哈奈特(Michael Hartnett)警告，當出現類似2008年那樣的金融危機時，這個指標的逆勢買入訊號只是空包彈。

德意志銀行策略師瑞德(Jim Reid)表示：「有許多因素推動美股3日反彈，但主要原因是越來越多投資人猜測Fed可能很快會轉向更鴿派的立場，特別是在過去幾周股市動盪之後。」

摩根史坦利策略師威爾森(Mike Wilson)認為，Fed將不得不效仿英國央行，結束量化緊縮並重啟量化寬鬆，從而促使股市持續反彈。

ING還表示：「未來幾天可能會出現更多訊息，將揭示經濟放緩的速度有多快或金融壓力的範圍有多大。但是，就目前而言，我們擔心債券反彈缺乏貨幣政策轉向的切實證據。」