曼哈頓公寓銷售額 2年首降

曼哈頓公寓銷售額兩年來首度下跌。（路透）

由於房貸利率 上升和股市下跌抑制了紐約房地產的復甦，曼哈頓 的公寓銷售額第3季下降了18%。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的報告，這是2020年第4季下跌21%以來首次下降，也是全美最大房市出現逆轉。雖然大蘋果的房價 仍然很高，但漲勢正在放緩，未售房屋庫存開始回升。曼哈頓公寓的平均價格過去一年上漲4%，達到196萬元。

評估和研究公司Miller Samuel CEO米勒(Jonathan Miller)說，「曼哈頓的榮景已經中斷。」

經紀商指出，下跌只是代表銷售額在2021年被人為推高之後回歸正常。他們說，買家和賣家仍然很活躍，賣家正在以較低的掛牌價格應對更高的房貸利率。根據Miller Samuel的資料，第3季與標價相較的平均折價從去年的5.6%上升至7%。

房仲公司Compass經紀人哈伯(Toni Haber)說，「賣家與買家的條件終於相符。」

然而，許多經紀人表示，隨著股市下跌和房貸利率上升繼續影響房市，銷售額可能會進一步下降。

Brown Harris Stevens的報告指出：「至少要再過一季才能知道對銷售和房價的全面影響。」該公司表示，第3季有一半的交易是在5月中旬之前簽署的，並未完全反映利率上升的影響。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的數據，9月簽訂的銷售合同較一年前下降29%。由於簽訂的合同是未來一季的指標，因此第4季的銷售額也可能出現下降。

高價市場的跌幅最大。Coldwell Banker Warburg的報告發現，價格在1000萬元以上公寓的折扣中位數和掛牌天數中位數都有所增加。報告指出，「公園大道和第五大道以及中央公園西沿線的大型戰前興建的共有公寓(Co-ops)，一直是許多紐約人夢寐以求的住宅，現在卻掛牌數月甚至數年也乏人問津。」

根據Miller Samuel的統計，9月簽訂的400萬元以上豪華公寓合約減少了50%。