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美汽車銷售展望 蒙上陰影

編譯洪啟原／綜合報導

隨著供應鏈問題逐漸緩解和汽車製造商增產，愈來愈多新車終於送到代理商手中，只是美國第3季汽車銷量仍大致與去年同期持平，通用汽車（GM）和電動車廠Rivian則是兩大亮點。利率續升和其他經濟壓力正開始影響消費者的購車意願，恐使銷售展望蒙上陰影。

根據汽車產業研究機構Wards Intelligence的統計，美國上季汽車銷量為336萬輛，大致與去年同期持平。但汽車製造商認為，汽車庫存維持在低檔是拖累銷售下滑的原因之一。豐田汽車上季銷量下滑7%，Stellanti銷量下滑6%，強調仍受供應鏈限制影響；日產汽車更銳減近23%。

不過，GM上季銷售較去年同期大增24%，達到55萬5,580萬輛，在所有大型車廠中表現最強勁，主要受惠於汽車供應增加，克服去年亞洲廠因疫情停工，對供應鏈產生的衝擊。

相較之下，豐田上季銷量年減7.1%至52萬6,017輛。總計今年1~9月通用的銷量比豐田多出約8萬輛。去年全年豐田銷量比通用多出約11萬輛，奪下美國車市龍頭，為1931來首見。但此寶座可能只坐一年又要還回去。

Rivian同日公布，上季在伊利諾州廠共生產7,363輛車，同期交車數達6,584輛，優於前一季的4,401輛和4,467輛，也符合今年生產2.5萬輛車的目標。通用和Rivian股價4日早盤一度均攀揚逾6%，特斯拉漲3%。

汽車業近兩年來持續努力解決工廠進度不穩定和代理商庫存不足的問題，這些難題歸因於半導體缺貨和其他供應問題。車廠表示，這些問題正持續緩解，汽車供應情況也正持續改善。

汽車業主管重申，隨著生產回歸正軌，他們有信心能填補消費者需求的巨大積壓訂單。但經濟前景持續惡化和利率續升，使市場疑慮加深，包括如果汽車庫存水位升高，消費者是否能以同樣的速度購車。另有分析師警告，利率續升將使消費者在未來數月花更多錢購車，可能使未來幾季的需求失去動能。

汽車 豐田 供應鏈

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