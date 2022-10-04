橋水基金創辦人達里歐完成交棒計畫 放棄控制權、辭CIO

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透）

橋水基金4日表示，「避險基金天王」達里歐（Ray Dalio）已放棄這個自己一手打造的全球最大避險基金控制權，將其未來和1500億美元的資產，交給新一代的投資 人。

橋水共同執行長巴迪（Nir Bar Dea）和貝托里尼（Mark Bertolini）在一份聲明中說，達里歐已將其多數股權轉讓給董事會，但仍是該基金的「重要」股東。同時，他已辭去投資長（CIO）一職，將掛上新的職稱「創辦人暨投資長導師」。該公司此前有三名共同投資長。

此外，達里歐將在橋水營運董事會保有一席董事職位。

達里歐在推特 上說：「但願在我去世之前，我能繼續擔任橋水的導師、投資人和董事會成員，因為我和他們都喜歡一起做事。」

巴迪接受採訪時則說：「達里歐不再擁有最終決定權，這是一個重大變化。」

彭博指出，這也締造一個里程碑，因達里歐的同行大多將所創辦的公司轉型成家族辦公室的形式，而達里歐卻一心想讓橋水基金長久存續。

早在2010年，他便啟動交接計畫，當時認為最快只需兩年，但尋找接班人的過程不順利。這位73歲的億萬富豪於2017年卸下橋水執行長一職，並於2021年底卸任董座，之後便一直擔任共同投資長，專門指導該公司掌管投資策略的委員會。

路透引述消息人士報導，在交接計畫邁入最後一步的同時，橋水旗艦基金Pure Alpha迎來績效卓越的一年，今年截至第3季，漲幅近35%，自該基金1991年推出以來平均每年上漲11.32%。